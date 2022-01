Les Youtube Originals vont disparaître

YouTube vient officiellement d'annoncer qu'il stoppe définitivement son service Youtube Originals. Un succès qui n'est jamais arrivé malgré plusieurs années d'essai. La dirigeante principale va d'ailleurs quitter son poste début mars.

Bye Bye YouTube Originals

YouTube est une plateforme mondialement connue et surtout unique en son genre. S'il existe une concurrence féroce dans tous les autres domaines, YouTube réussi à tout écraser sur son passage à tel point que son système n'est repris nulle part ailleurs tant il est impossible de revenir à sa hauteur.



Mais comme toute entreprise à succès qui se respecte, YouTube (Google) a décidé ces dernières années "d'innover" et de proposer de nouveaux styles de consommation. Au-delà des Shorts qui pour le coup reprennent un concept que l'on retrouve un peu partout, la création de Youtube Originals avait à la base un côté plutôt alléchant.

L'objectif était clair, concurrencer Netflix & co en créant des contenus originaux qui seraient gratuits pour les abonnés YouTube Premium, en plus de la suppression des publicités et d'autres avantages. Une idée qui avait de la gueule au départ et qui semblait réalisable d'un point de vue financier vu les moyens de la plateforme mais finalement, il n'en sera rien.



Comme annoncé par Robert Kyncl, directeur commercial de YouTube, la plateforme stoppe ses investissements dans les programmes originaux (YouTube Originals) après presque cinq ans d'existence. Mis à part quelques exceptions, YouTube ne financera plus de projets pour apposer son nom dessus. Bien évidemment, ceux possédant un contrat en cours ne seront pas impactés.



L'idée n'aura donc pas eu le succès espéré au départ malgré les bonnes intentions de la part des équipes en charge du projet. Pour clôturer ce chapitre, notons le départ de Susanne Daniels, dirigeante de YouTube Originals qui quittera son poste le 1er mars 2022.

An update on YouTube Originals: pic.twitter.com/PixhgZ2yhU — Robert Kyncl (@rkyncl) January 18, 2022

Finalement, après réflexion, il est vrai que dans la vie de tous les jours il arrive rarement qu'une personne de votre entourage ou un collègue vous recommande un programme YouTube Originals. Comme vous le savez, si un projet pourtant bien connu mondialement est rarement évoqué dans votre quotidien, c'est qu'il ne cartonne pas tant que ça. Il ne reste plus qu'à voir quel sera le prochain gros projet de YouTube.