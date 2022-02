Genshin Impact : la mise à jour 2.5 est disponible avec Yae Miko

Après la mise à disposition de la pré-installation lundi, la mise à jour majeure 2.5 de Genshin Impact vient d'être lancée sur iOS, Android, PS5, PS4 et PC. Genshin Impact 2.5 - "Quand les sakura fleurissent" - ajoute la cinquième étoile Yae Miko qui a une bannière de souhaits en ce moment, des quêtes d'histoire pour Raiden Shogun et Yae Miko, des rediffusions pour Raiden Shogun et Kokomi, la possibilité de créer et de partager vos propres domaines, et bien plus encore.

Genshin Impact 2.5 : encore du contenu supplémentaire

Si vous l'avez déjà préinstallé sur iOS, Android ou PC, il vous suffira de télécharger un petit paquet dans le jeu avant de pouvoir en profiter. Cette mise à jour apporte également la nouvelle marque HoYoverse, suite aux plans de la société de changer de marque. Regardez la bande-annonce du personnage Yae Miko ci-dessous :

Avec un nouveau logo, la diffusion d'un concert en direct et des mises à jour majeures, il sera intéressant de voir ce qui arrivera à Genshin Impact cette année. On attend d'ailleurs toujours la version Switch. Si vous n'avez pas encore testé Genshin Impact, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. La version PC est disponible sur le site officiel et sur l'Epic Games Store. Si vous jouez sur iOS, avec iOS 14.5 et iPadOS 14.5, vous pouvez désormais utiliser les manettes PS5 et Xbox Series X|S pour jouer à Genshin Impact, le jeu de l'année 2020 sur iOS.

La version 2.5 « Quand les sakura fleurissent » est désormais disponible !

[Nouveau personnage] Yae Miko

[Nouvel événement] Événement thématique « Offrande d'accès aux Trois Royaumes »

[Nouvelle histoire] Nouvelles quêtes d'histoire

[Nouvelle arme] Vérité de Kagura

[Nouveau monstre] Narukami no Mikoto la destructrice



Si vous hésitez, consultez notre test de Genshin Impact, un jeu d'action-RPG aussi beau que prenant.

Télécharger le jeu gratuit Genshin Impact