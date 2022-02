WeCrashed s'offre une bande-annonce vidéo avant sa sortie le mois prochain

Il y a 3 heures

Vidéo

Alban Martin

Réagir



Apple a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour sa prochaine série limitée "WeCrashed", qui sera diffusée sur Apple TV+ le 18 mars.



L’intrigue, inspirée de faits réels, se noue autour d’une histoire d’amour et d'une folie des grandeurs.

Une nouvelle série bientôt sur Apple TV+

La série est basée sur le podcast Wondery et met en vedette Jared Leto et Anne Hathaway, lauréats des Academy Award et SAG Award. "WeCrashed" marque la première incursion de Leto à la télévision depuis la série des années 90 "My So-Called Life".



La série suivra l'ascension et la chute de WeWork, l'une des start-ups les plus célèbres de ces dernières années. À un moment donné, WeWork était évaluée à près de 50 milliards de dollars, mais elle est tombée en disgrâce après d'importantes erreurs de gestion financière par son excentrique patron.

En moins de dix ans, WeWork est passé d’un seul espace de coworking à une multinationale pesant 47 milliards de dollars. Puis, en moins d’un an, sa valeur s’est effondrée. Que s’est-il passé ?



Les trois premiers épisodes de la série limitée en huit parties seront diffusés le 18 mars 2022, avec de nouveaux épisodes hebdomadaires chaque vendredi jusqu'au 22 avril.



Apple a commandé la série en janvier 2021 et le tournage a commencé en juillet de la même année.



"WeCrashed" rejoint la liste croissante de productions originales d'Apple TV+, dont "Truth Be Told",une série dramatique sur le crime, "For All Mankind", une série dystopique sur la conquête spatiale, "Ted Lasso", une série humoristique sur le football anglais, "Tehran", un thriller d'espionnage israélien, ou encore le prochain drame "The Last Days of Ptolemy Grey". Sans oublier de nombreuses créations de grande qualité comme "Ses", "Invasion", "Servant" et plus encore.