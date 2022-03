Honor Earbuds 3 : les premiers écouteurs au monde équipés d'un capteur de température

La marque Honor met en vente une nouvelle paire d'écouteurs sans-fil nommée Earbuds 3. La particularité de ces écouteurs, c'est qu'ils peuvent calculer votre température en temps réel, une première mondiale. Au passage, vous noterez la forte ressemblance avec les AirPods Pro d'Apple, que ce soit les écouteurs ou le boîtier.

Honor Earbuds 3 : une première mondiale avec le capteur de température

Après nous avoir présenté un smartphone pliant, le Honor Magic V, la marque Honor profite du MWC 2022 pour dévoiler de nouveaux produits dont les Earbuds 3, des écouteurs true wireless. Au-delà des caractéristiques classiques attendues sur une paire d'écouteur sans-fil et du prix de 199 $, nous avons pu découvrir une fonctionnalité inédite.

Comme annoncé par la marque durant la présentation, les Earbuds 3 sont dotés d'un capteur de température. Une fonctionnalité novatrice qui est d'ailleurs dans les tuyaux d'autres marques dont Apple si l'on en croit certains brevets parus il y a quelque temps. Pour rappel, le Wall Street Journal affirmait il y a cinq mois que les AirPods 2 seront équipés d'un capteur de température.

Le capteur de température de haute précision combiné à l'algorithme de température AI donne une mesure précise de ± 0,3 ℃.

Avec l'ajout de ce capteur, les écouteurs d'Honor pourraient à l'avenir détecter la fièvre, la fertilité ou encore servir d'outil de suivi du sommeil. Selon la marque, le capteur couplé à l'intelligence artificielle est totalement fiable et possède une faible marge d'erreur.



Lorsqu'ils sont dans vos oreilles, ils seraient donc capables de détecter une température anormale et de vous le signaler sur votre smartphone afin de vous prévenir au plus vite. Bien évidemment, Honor rappelle que ce capteur n'est pas encore considéré comme un outil médical officiel même si la marque y travaille.