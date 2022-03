2 nouvelles tailles pour le MacBook Air mais sans 120 Hz et miniLED

Selon Ross Young, analyste chez Display Supply Chain Consultants (DSCC), les modèles MacBook Air 13 et 15 pouces d'Apple, qui font l'objet de rumeurs, seront dotés de nouvelles tailles d'écran, mais seront dépourvus des technologies mini-LED et ProMotion.

Pas de miniLED pour le MacBook Air 2022

Dans un fil de discussion sur Twitter, Young a déclaré que le MacBook Air de 2022 aura un écran de 13,6 pouces, soit 0,3 pouce de plus que le MacBook Air actuel. De quoi le positionner toujours en-dessous du récent MacBook Pro 14,2 pouces de 2021. Le nouveau "Air" lui reprendrait son design plus anguleux, mais aussi ses bords plus fins autour de l'écran, histoire de conserver le gabarit actuel.



Encore ce matin, nous évoquions le MacBook Air 15 pouces, dont le lancement est prévu en 2023. Après Young et Mark Gurman de Bloomberg, c'était l'analyste respecté, Ming-Chi Kuo, qui a suggéré que ce Mac pourrait être appelé "MacBook" plutôt que MacBook Air.



Ce grand modèle aurait une taille d'écran exacte de 15,2 pouces, pile entre les deux MacBook Pro 14 et 16 pouces.

En revanche, Young a déclaré qu'aucun des nouveaux modèles MacBook Air ne disposera d'un écran mini-LED, ni de la technologie ProMotion (120 Hz). Une affirmation qui vient contredire DigiTimes notamment qui croit dur comme fer que le MacBook Air 2022 sera doté d'un rétro-éclairage miniLED. Difficile pour Apple de démarquer ses deux gammes si elle s'oriente vers cette option, la puce M1 étant dorénavant dans tous les Mac portables.



Ross Young a une bonne crédibilité en matière de rumeurs Apple, il avait révélé plusieurs informations comme l'écran ProMotion de l'iPhone 13 Pro, la taille de l'écran et les bords de l'iPad mini 6, les écrans mini-LED des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec ProMotion, et bien plus encore.