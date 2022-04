Microsoft supprime un tweet dont la photo montre un iMac M1

Après Samsung, c'est au tour de Microsoft de faire l'erreur fatale. La personne en charge du compte Twitter officiel de Windows s'est loupée en postant une photo d'un iMac M1 vendu par Apple alors même qu'elle voulait promouvoir ses astuces pour nettoyer un ordinateur Windows.

L'erreur de débutant !

Rebelote, après Samsung, c'est au tour de Microsoft de faire la boulette en publiant un tweet qui met en lumière un produit concurrent floqué d'une pomme. Pour rappel, le compte Twitter officiel de Samsung aux USA avait publié un tweet pour la promotion de l'évènement de présentation du Galaxy S21 depuis un iPhone. La mention "Twitter for iPhone" était indiquée juste en dessous, malaise... À noter que ce n'était pas la première fois.

Cette fois-ci, c'est l'image du tweet du compte officiel Windows qui a régalé les internautes. Mercredi dernier, @Windows décide de publier un tweet qui redirige vers un lien contenant toutes les explications et conseils pour nettoyer du mieux que possible son ordinateur Windows. Le fameux nettoyage de printemps.



Le gros souci, c'est que l'image qui habille le tweet montre un iMac M1 d'Apple qui tourne sous macOS et sûrement pas sous Windows. Même Boot Camp n'existe pas sur les Mac M1... Une erreur qui a visiblement fait rigoler celles et ceux qui s'en sont rendus compte et qui en toute logique étaient surpris. Pire encore, le tweet a mis presque deux jours à être supprimé.

Windows on iMac pic.twitter.com/3ro2G0d2Et — M1  Silicon (@M1AppleSilicon) April 2, 2022

Une fois de plus, c'est de la bonne publicité pour Apple. Ce genre d'erreur n'arriverait jamais au créateur de l'iPhone, et ce, pour une simple et bonne raison, ils se servent des produits qu'ils vendent. Au lieu de faire de la publicité pour se moquer d'Apple, comme en janvier 2021, Microsoft ferait peut-être bien de checker les outils utilisés dans ses propres locaux.