Voici la bande-annonce vidéo de la saison 2 de Téhéran

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Apple TV+ a publié aujourd'hui la bande-annonce de la deuxième saison du thriller d'espionnage international "Tehran", récompensé par un Emmy Award, dont la première est prévue le vendredi 6 mai 2022 sur la plateforme. La deuxième saison de "Téhéran" fera ses débuts dans le monde avec les deux premiers épisodes, suivis de nouveaux épisodes tous les vendredis jusqu'au 17 juin 2022.

La deuxième saison de la série Tehran

Glenn Close, deux fois lauréate d'un Emmy Award et nominée aux Oscars, est la vedette de la nouvelle saison aux côtés de Niv Sultan, Shaun Toub, Shervin Alenabi, Arash Marandi et Shila Ommi.

Niv Sultan



Comme l'explique la firme de Cupertino, la saison 2 de "Tehran" suit Tamar (Niv Sultan), une hackeuse-agent du Mossad qui s'infiltre à Téhéran sous une fausse identité pour aider à détruire le réacteur nucléaire iranien. Mais lorsque sa mission échoue, Tamar doit planifier une opération qui mettra en péril tous ceux qui lui sont chers. Glenn Close, deux fois lauréate d'un Emmy Award et nominée aux Oscars, rejoint la saison 2. Shaun Toub, Shervin Alenabi, Arash Marandi et Shila Ommi sont également de retour.



La série est créée par Moshe Zonder, Dana Eden et Maor Kohn, et réalisée par Daniel Syrkin. Omri Shenhar est le scénariste aux côtés de Zonder. Syrkin et Shenhar sont également co-créateurs. Les producteurs exécutifs sont Eden et Shula Spiegel pour Donna and Shula Productions, Alon Aranya pour Paper Plane Productions, Julien Leroux pour Paper Entertainment, Peter Emerson pour Cineflix Studios, et Zonder, Shenhar, Syrkin et Eldad Koblenz pour Kan 11. "Téhéran" est distribué internationalement par Cineflix Rights.



Voici la bande-annonce vidéo :



Rappelons que la première saison complète de "Tehran" est disponible en streaming sur Apple TV+ pour tous les abonnés en attendant la suite.



Apple TV+ propose des séries, des longs métrages, des documentaires et des divertissements pour les enfants et la famille, et peut être regardé sur tous vos écrans préférés. Les contenus "Apple Original" ont été récompensés par plus de 240 prix et plus de 960 nominations en moins de deux ans.