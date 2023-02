Voici la bande-annonce vidéo de la saison 3 de Ted Lasso

La saison continuera évidemment à suivre Ted Lasso (Jason Sudeikis) alors qu'il "fait face à des pressions au travail, qu'il continue à se débattre avec ses problèmes personnels à la maison, que Rebecca (Hannah Waddingham) se concentre sur la défaite de Rupert et que Keeley (Juno Temple) navigue en étant le patron de sa propre agence de relations publiques. Les choses semblent s'effondrer sur le terrain et en dehors, mais l'équipe Lasso est prête à donner le meilleur d'elle-même".

L'AFC Richmond, nouvellement promu, fait face au ridicule, car les médias prédisent qu'il terminera à la dernière place de la Premier League et Nate (Nick Mohammed), désormais salué comme le "jeune prodige", est parti travailler pour Rupert (Anthony Head) à West Ham United. Dans le sillage du départ litigieux de Nate de Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) devient l'entraîneur adjoint, aux côtés de Beard (Brendan Hunt).

Nous y sommes presque. La bande-annonce officielle de la saison 3 de Ted Lasso est arrivée, signifiant que le lancement des nouveaux épisodes du coach le plus célèbre d'Angleterre se rapproche à grand pas. Cette nuit, Apple a dévoilé la bande-annonce officielle de la troisième saison de Ted Lasso, sa série comique récompensée par un Emmy Award sur Apple TV Plus. Dans la bande-annonce officielle, vous pouvez constater le retour de tous vos personnages préférés.

