FIFA+ est disponible gratuitement avec 40 000 matchs en direct

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

2



Comme prévu, la FIFA a lancé son service de streaming gratuit - appelé FIFA Plus, bien sûr - qui comprend un mélange de matchs de football en direct, de contenu archivé, de fonctionnalités originales et bien plus encore. Il est disponible dans le monde entier sur le web et les appareils mobiles, en cinq langues (français, anglais, allemand, portugais et espagnol) et d'autres suivront. Vous le découvrez encore une fois en premier sur iSoft.

Le service de streaming officiel pour le football

Avec FIFA+: Profite d’un contenu original et de documentaires exclusifs retraçant les plus grandes histoires du football.

Accède aux archives les plus riches du football international, avec des milliers de vidéos.

Revis les meilleurs moments de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Regarde en direct des matches de championnats du monde entier.

Suis les actualités, les calendriers, la composition des équipes et l’évolution des scores.

Accompagne des footballeurs emblématiques dans leur quête de gloire.

Plonge dans les coulisses et retrouve les impressions de stars mondiales, de supporters et d’influenceurs.

Comme précisé dans le communiqué, la nouvelle plateforme qui veut attirer tous les amoureux du ballon rond diffusera plus de 40 000 matches en direct par an provenant de 100 associations membres des six confédérations, dont 29 000 matches masculins et 11 000 matches féminins. La FIFA promet de couvrir un large éventail de matchs, depuis "les championnats européens de première division jusqu'à des compétitions jusqu'ici non desservies". Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez regarder en streaming des matches de la 2e ligue mongole, de la ligue féminine de football du Népal et de la Superliga 3F. Selon la FIFA, 1 400 matches seront diffusés en direct au cours du premier mois, et ce nombre augmentera avec le temps.

FIFA+ est gratuit... pour l'instant

Du côté du contenu original disponible au lancement, FIFA+ propose un film sur Ronaldinho, un documentaire en six parties sur Dani Alves, un docusérie sur le "vrai" Ronaldo et une série documentaire en cinq parties avec des interviews d'icônes comme Carli Lloyd, Lucy Bronze et Wendie Renard. Les séquences archivées comprennent des matchs complets de la Coupe du monde, ou seulement les moments forts, ainsi que des collections consacrées à des joueurs individuels ou des compilations telles que les "meilleurs buts" et les "meilleures passes". Le contenu est assez chiche pour le moment, mais tout est accessible sans connexion et gratuitement, même depuis le site web.



En effet, le service est soutenu par la publicité, mais cela pourrait changer avec le temps. Charlotte Burr, responsable de FIFA Plus, a déclaré :

Nous allons nous étendre de manière stratégique - nous allons donc potentiellement nous lancer dans le jeu, la communauté sociale et éventuellement l'abonnement, en fonction de l'évolution de la situation et des bouleversements dans le secteur.



À noter que l'application FIFA sur iOS et Android a été logiquement renommée FIFA+ ce matin.



Que pensez-vous de ce nouveau FIFA+ ?

Télécharger l'app gratuite FIFA+