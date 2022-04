L'évadé fiscal Turnip Boy arrive sur App Store et Play Store

Le studio Plug In Digital va porter "Turnip Boy Commits Tax Evasion" de Snoozy Kazoo sur iOS et Android le mois prochain. Turnip Boy est un jeu d'action-aventure qui a fait ses débuts sur les consoles, y compris la Switch, et sur les plates-formes PC par l'intermédiaire de Graffiti Games, et qui se dirige vers les plates-formes mobiles le mois prochain grâce à Plug In Digital.

Regardez la bande-annonce de Turnip Boy Commits Tax Evasion ci-dessous :

Turnip Boy se montre sur iOS et Android

Lancez-vous dans une aventure drôle avec de l'action, des énigmes et de l'évasion fiscale. Rencontrez des fruits et légumes mignons capables de parler, tout en combattant d'énormes boss animaux ainsi que des dizaines d'ennemis différents dans des donjons ÉPIQUES !

La fiche de l'App Store confirme qu'il s'agira d'un jeu universel jouable sur iOS, iPadOS et tvOS. Dans "Turnip Boy Commits Tax Evasion", vous incarnez un navet fauteur de troubles qui résout des énigmes, évite les impôts, récolte des cultures et bien plus encore, tout en essayant de faire tomber le gouvernement de légumes corrompus. Le jeu a été très apprécié pour son scénario et sa musique lors de son lancement. On apprécie également son côté Game Boy revisité avec de jolies animations.



Plug In Digital et Snoozy Kazoo n'ont pas encore annoncé le portage mobile, mais la page de précommande sur l'App Store indique une date de sortie au 24 mai. Le jeu sur iOS sera gratuit au départ, avec un achat in app de 4,99 € pour débloquer le jeu complet. C'est beaucoup moins que le prix demandé sur les consoles et les PC en ce moment. Sur Android, vous pouvez vous pré-enregistrer sur Google Play.

