T1 2022 : 50% des clients qui ont acheté un Mac venaient d'un OS concurrent

William Teixeira

Hier soir, un rapport de StockApps affirmait que la part de marché de Windows avait baissé de 17% en 9 ans au profit des concurrents comme macOS, ChromeOS ou Linux. Cette information assez surprenante semble se confirmer avec Apple qui a décrit la même tendance cette nuit après l'annonce de ses résultats financiers.

Une belle victoire pour Apple

Avec ses Mac, Apple a des arguments en béton pour vous motiver à quitter votre PC sous Windows, Linux ou ChromeOS.

Le géant californien met plusieurs atouts en avant comme la puissance et la fiabilité de la puce M1, la confidentialité qui est au cœur de macOS Monterey et des versions précédentes, la magie unique de l'écosystème Apple...



Cette stratégie semble bien fonctionner, car selon une récente déclaration de Luca Maestri, le directeur financier d'Apple, la base d'installations a fortement augmenté au cours des trois premiers mois de 2022. Si beaucoup d'achats de Mac résultent de renouvellements de propriétaires de Mac, il y a eu 50% des commandes provenant de clients qui étaient sur un ordinateur équipé d'un système d'exploitation concurrent.



Maestri se félicite de cette performance, car elle indique qu'Apple arrive facilement à déloger les utilisateurs Windows qui représentent aujourd'hui 73,72% des ordinateurs en circulation dans le monde.

Le directeur financier a poursuivi en expliquant que malgré les bonnes ventes dans la catégorie Mac, Apple a fait face à d'énormes difficultés concernant la chaîne d'approvisionnement pour les MacBook Pro haut de gamme avec encoche.

Des fournisseurs n'ont pas pu honorer leurs commandes dans les temps et des livraisons ont été annulées ou repoussées. Pour faire simple, la direction d'Apple a eu tous les jours des sueurs froides pour ne pas décevoir les clients qui attendaient impatiemment leur nouveau Mac !



Il y a deux semaines, plusieurs analystes se sont inquiétés de voir les délais de livraison atteindre jusqu'à 1 mois pour le MacBook Pro 16 pouces avec CPU 10 cœurs, GPU 32 cœurs et 1 To de SSD.



L'iPad a lui aussi victime de contraintes d'approvisionnement, malheureusement, Apple n'a pas réussi à limiter les dégâts, car les revenus de l'iPad ont diminué par rapport au T1 2021. Il est aussi possible qu'Apple ait privilégié certains composants et puces en priorité pour les Mac plutôt que les iPad. En temps de crise, la firme de Cupertino choisit toujours les appareils qui possèdent la meilleure marge.