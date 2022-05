Catalyst Black sortira officiellement le 25 mai sur mobile !

Lorsque le studio Super Evil Mega Corp a lancé Vainglory sur l'App Store il y a près de dix ans, il est devenu le premier MOBA à percer et à connaître un certain succès sur les plateformes mobile. Après des années de domination, les choses ont commencé à s'essouffler face à l'arrivée de nombreux autres MOBA comme Arena of Valor par exemple. En 2020, face à l'éventualité d'une fermeture des serveurs de Vainglory, Super Evil Mega Corp a permis à la communauté de prendre les choses en main et, depuis deux ans, Vainglory est effectivement un jeu géré par les fans. Du coup, le studio a pu se concentrer sur l'avenir qui se nomme Catalyst Black.

Catalyst Black arrive le 25 mai sur mobile

Catalyst Black est un jeu de tir à grande échelle, par équipe, à 10 contre 10, avec possibilité d'entrée et de sortie. Dans un monde invitant de mystère et de magie, chaque joueur a accès à un éventail d'armes et de capacités fantastiques. Les joueurs peuvent puiser dans les pouvoirs des masques anciens, leur permettant de se transformer en formes primitives d'un autre royaume.

Ce nouveau titre a connu différents états de lancement ou de test au cours des deux années qui ont suivi sa présentation initiale, mais cette semaine, Catalyst Black a finalement reçu une date de sortie officielle, le 25 mai, ainsi qu'un tout nouveau trailer vidéo :

Comme vous pouvez le constater, Catalyst Black est un jeu de tir en équipe où l'accent est mis sur le haut niveau de personnalisation de vos personnages grâce à des dizaines d'armes, d'objets et de capacités différentes. C'est beau, très fluide et punchy à souhait. Mieux, vos héros pourront même se transformer en bête féroce grâce à un système de jauge tirée des jeux de combats.



Le jeu comprendra de nombreux modes multijoueurs compétitifs et coopératifs à travers une variété de types de jeu, ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité de "drop-in" qui permettra aux joueurs de rejoindre des amis qui sont déjà au milieu d'un match. Une grande campagne de préinscription est en cours pour Catalyst Black, où des récompenses sont débloquées en fonction du nombre d'adhérents. Le premier prix pour un million de préinscriptions est un lance-flammes, et qui peut refuser un tel cadeau ?



À noter que Catalyst Black sera compatible avec les manettes MFI, mais aussi les souris et claviers. On a hâte de le télécharger gratuitement sur App Store et Play Store pour Android.

