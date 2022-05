Une bande-annonce pour la série d'animation hybride "Lovely Little Farm"

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



Apple TV+ a diffusé aujourd'hui la bande-annonce de la nouvelle série d'animation hybride pour petits et grands "Lovely Little Farm" de Darrall Macqueen, le producteur londonien lauréat d'un BAFTA Award des séries à succès "Topsy & Tim" et "Teletubbies", avant la première mondiale du vendredi 10 juin.

Une série pour toute la famille

"Lovely Little Farm" compte la vie des sœurs Jill et Jacky qui aiment et nourrissent tous les animaux de leur ferme nichée dans des champs de lavande. Il n'est pas facile d'être un jeune agriculteur, mais chaque jour apporte à ces sœurs une aventure et une chance de grandir. La série hybride animée en prise de vue réelle utilise les dernières technologies de génération par ordinateur, en collaboration avec Industrial Light and Magic, pour donner vie à la série. Cela rappelle un certain "Qui veut la peau de Roger Rabbit" qui avait épaté toute l'industrie en 1988.

Pour ceux qui veulent tout savoir, la série "Lovely Little Farm" est créée par Maddy Darrall ("Teletubbies", "Topsy & Tim", "Waffle the Wonder Dog") et Billy Macqueen ("Teletubbies", "Topsy & Tim", "Waffle the Wonder Dog"), lauréats d'un BAFTA Award, ainsi que Catherine Williams ("Teletubbies", "Topsy & Tim", "Waffle the Wonder Dog").



Darrall et Macqueen sont producteurs exécutifs aux côtés de Tony Cooke ("PJ Masks", "Waffle the Wonder Dog", "Hunter Street"), qui est également scénariste en chef. Le réalisateur principal est Jack Jameson, deux fois lauréat du Director's Guild Award ("When You Wish Upon A Pickle", "Waffle the Wonder Dog"). Du côté des acteurs, Levi Howden joue le rôle de Jill, tandis que Kassidi Roberts rejoint la série dans le rôle de Jacky.



La série fait également appel aux talents vocaux de Shirley Henderson, nominée aux BAFTA Awards (franchise "Harry Potter", "Stan & Ollie") dans le rôle de Quackety Duck Duck, Dominique Moore ("Thomas & Friends") dans celui de Pickle Pony, Joel Fry ("Cruella", "Paddington 2") dans celui d'Alpaca et Canan Yildiz-Husbands dans celui de Bif & Bop.



Pour "Lovely Little Farm", Apple TV+ s'est associée au Dr Gail Melson, spécialiste de l'interaction homme-animal et ancien professeur émérite du département de développement humain et d'études familiales de l'université Purdue. Le Dr Melson a travaillé avec les producteurs exécutifs pour développer l'émission sur la base de ses recherches sur les relations des enfants avec les animaux, la nature et les technologies émergentes. Voici le trailer vidéo :



Apple TV+ est disponible sur l'application Apple TV dans plus de 100 pays et régions, sur plus d'un milliard d'écrans, y compris iPhone, iPad, Apple TV, Mac, les téléviseurs intelligents les plus populaires de Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL et autres, les appareils Roku et Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, les consoles de jeu PlayStation et Xbox, et sur tv.apple.com, pour 4,99 € par mois avec un essai gratuit de sept jours. Pour une durée limitée, les clients qui achètent et activent un nouvel iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch peuvent bénéficier de trois mois d'Apple TV+ gratuitement.