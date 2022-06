Responsable chez Apple Arcade, il lâche tout pour rejoindre Disney !

Apple a souvent l'habitude de débaucher des talents dans d'autres entreprises, ça a été le cas à plusieurs reprises ces dernières années pour le projet Apple Car. Cependant, Apple perd aussi de précieux employés qui sont attirés par des concurrents, c'est le cas de Mark Bozon qui après 12 ans de fidélité à Apple, quitte l'entreprise pour rejoindre "le job de ses rêves".

Triste nouvelle pour Apple, l'entreprise voit l'un des responsables d'Apple Arcade quitter le navire après une longue ancienneté dans l'effectif. En effet, Mark Bozon a été approché par le groupe Disney pour un poste haut placé dans un projet de métavers, le groupe de Mickey semble s'intéresser à ce monde virtuel dont les mérites sont fréquemment mis en avant par l'entreprise de Mark Zuckerberg.



Il y a 2 semaines, Mark Bozon déclarait sur Twitter qu'il allait démissionner de chez Apple pour se "diriger vers un job de rêve", comme le contrat de travail n'était pas encore signé, Bozon avait expliqué en dire plus ultérieurement.

Aujourd'hui, le média américain Variety dévoile que l'ancien salarié d'Apple a été débauché par Disney, il a été recruté pour être responsable créatif pour une "initiative de nouvelle génération", les mots utilisés par Disney pour désigner le métavers où le groupe commence à s'investir sérieusement vu le potentiel que cela peut apporter.

Le rapport explique :

En passant chez Disney, Mark Bozon pourra profiter d'une meilleure flexibilité pour le télétravail, d'une entrée gratuite dans les parcs Disneyland, d'un système de retraite par capitalisation et de nombreux avantages comme une salle de sport au siège de l'entreprise.

Here it goes: After 12 amazing years I say goodbye to Apple. I’m headed to an absolute dream job & can’t wait to share more soon. A heartfelt thank you to my coworkers, as well as the incredibly talented devs that make the App Store & Arcade the success it is. It was an honor. ❤️ pic.twitter.com/KdSXBjcPgi