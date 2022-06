State of Play : Sony a sorti le grand jeu pour la Summer Game Fest 2022

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 42 min)

Alexandre Godard

1



Lorsque PlayStation dévoile un State of Play, on ne sait jamais réellement si l'on va être déçu ou à l'inverse, totalement hype. Pour ce qui est de celui qui s'est déroulé il y a quelques heures, nous pouvons affirmer avoir été conquis. Redécouvrons ensemble ce qu'il s'est passé avec la présentation de plusieurs jeux très attendus dont FF 16, Street Fighter 6, Stray, etc.

Un beau moment pour les fans de jeux vidéo

Cette année, c'est PlayStation qui était chargé d'ouvrir le bal de la Summer Game Fest. Avec la descente en enfer de l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde des dernières années, la Summer Game Fest, organisée par Geoff Keighly, a le champ libre pour impressionner la planète gaming.

Une édition 2022 qui a commencé en fanfare pas plus tard que cette nuit, à minuit pile. Durant presque trente minutes, les équipes de PlayStation ont enchainé les bande-annonces dans un State of Play de haute volée.



S'il est impossible de satisfaire tout le monde, la majorité de retours positifs nous laisse penser que le défi est réussi pour le créateur de la PS5. Au menu, de la nouveauté, du remake, du portage PC mais aussi de la VR.



Voici la liste des jeux présentés lors de ce State Of Play :

Final Fantasy XVI

Resident Evil 4 Remake

Spider Man Remastered

Horizon Call of the Mountain

Stray

The Callisto Protocol

Resident Evil Village (VR)

Season : A letter to the future

Street Fighter 6

TUNIC

The Walking Dead : Saints and Sinners Chapitre 2 (VR)

No Man's Sky (VR)

Rollerdrome

Eternights

Pour ceux qui n'avaient pas la force de visionner l'évènement en direct cette nuit, voici un accès direct à tous les trailers. Inutile d'en dire plus, nous vous laissons vous émerveiller devant les images. À noter que son concurrent principal, à savoir Xbox, aura la lourde tâche de clôturer l'évènement d'ici une dizaine de jours. Espérons qu'il fasse autant l'unanimité.



Pour revivre la conférence complète, cliquez sur le replay qui est disponible en fin d'article.