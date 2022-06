Apple aidé par Hollywood pour la partie audiovisuelle de son casque AR/VR

À quarante-huit heures du coup d'envoi de la WWDC 2022, les rumeurs concernant le premier casque de réalité mixte d'Apple sont de retour. Cette fois, le New York Times donne quelques informations sur le projet, les personnes impliquées et ce que l'on peut en attendre.



Selon la publication, Apple a fait appel à des réalisateurs hollywoodiens tels que Jon Favreau pour développer du contenu vidéo pour ce casque mêlant réalité virtuelle et réalité augmentée, qui devrait être livré l'année prochaine.

Des effets spéciaux dans le casque Apple

Jon Favreau n’est pas n’importe qui pour Apple puisque c’est le producteur exécutif de la nouvelle série limitée Prehistoric Planet sur Apple TV+ et, selon trois personnes au coeur de l'affaire, il "travaille à donner vie aux dinosaures de cette série sur le casque, qui ressemble à une paire de lunettes de ski et vise à offrir des expériences de réalité virtuelle et augmentée".

Bien qu'il ne soit pas clair si Apple parlera de ce futur produit lors de la keynote de la WWDC 2022, le quotidien américain indique que la société prévoit de dévoiler "des outils logiciels qui permettraient aux applications d'ajouter de nouvelles fonctionnalités de caméra et de voix, jetant les bases d'une interface mains libres que les clients pourront éventuellement naviguer sur le casque".



Alors que la société vient de présenter son casque en avant-première au conseil d'administration, le lancement du casque d'Apple est prévu pour 2023 sans pour autant savoir si son nom sera bien Apple Glass. Le NYT donne des informations intéressantes sur les défis posés par le développement de ce produit, notamment un problème de batterie :

Apple a engagé un ingénieur de Dolby Technologies, Mike Rockwell, et l'a chargé de diriger les travaux [sur le casque Apple]. Ses premiers efforts pour créer un produit de réalité augmentée ont été entravés par la faible puissance de calcul, selon deux personnes connaissant bien le projet. Les difficultés persistantes liées à la puissance de la batterie ont contraint Apple à reporter la sortie du casque à l'année prochaine, ont ajouté ces personnes.



L'initiative de réalité augmentée a suscité des divisions au sein d'Apple. Au moins deux membres de l'équipe de conception industrielle ont déclaré avoir quitté l'entreprise, en partie parce qu'ils étaient préoccupés par le développement d'un produit susceptible de modifier la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres.

Si, comme nous, vous êtes impatients de découvrir ce nouveau produit dans la gamme Apple, soyez sûr d’être là lundi à partir de 19h, heure de Paris pour suivrez le keynote en live. Apple pourrait faire un « One more thing » après la presentation d’iOS 16 et compagnie…