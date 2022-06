Apple TV+ renouvelle la série Schmigadoon!

Il y a 4 heures

Julien Russo

Les aventures de Josh et Melissa semblent avoir beaucoup plu aux abonnés Apple TV+, face à ce succès flagrant pour cette création originale, Apple a décidé de donner son feu vert pour le tournage de nouveaux épisodes. La série Schmigadoon! va bientôt faire son grand retour sur le service de streaming pommé.

La saison 2 est officielle

Si vous n'avez pas encore vu Schmigadoon!, il est toujours temps de vous rattraper. Cette série composée de 6 épisodes raconte l'histoire d'un couple proche de la rupture qui découvre une ville magique pendant leur balade dans la forêt. Ce lieu d'une cinquantaine d'habitants est un peu spécial... Il rassemble des personnes bloquées dans une comédie musicale des années 60-70, les musiques, les vêtements, tout est vintage au point de prendre au dépourvu les deux visiteurs !

Après quelques minutes à apprécier le spectacle, le couple ne va pas pouvoir partir, ils vont rester coincés dans cette petite ville étrange à l'ambiance festive interminable.



Pour cette seconde saison, on retrouvera en majorité des acteurs aperçus depuis le lancement de la série, il y aura : Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Ariana DeBose, Dove Cameron, Jaime Camil, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Ann Harada, Jane Krakowski, Martin Short et Aaron Tveit.

Pour les 6 nouveaux épisodes à venir, Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt) et Patrick Page (Evil) rejoindront le casting.

Schmigadoon! a intégré le cercle très fermé des programmes Apple TV+ récompensé lors des prestigieuses cérémonies de remises de prix aux États-Unis. La création originale a reçu le prix AFI (American Film Institute) ainsi qu'une nomination aux Critics Choice Award pour l'actrice Kristin Chenoweth dans la catégorie du meilleur second rôle.



Cette série à succès n'est pas produite avec la coopération d'Apple Studios, le géant californien a laissé les rennes à Broadway Video et Universal Television.

Selon le communiqué d'Apple, Cinco Paul (qui a participé à Moi, Moche et Méchant) sera toujours le showrunner pour cette saison 2, il poursuivra aussi l'écriture des chansons originales que vous retrouvez dans différentes scènes. D'ailleurs, Paul a lui-même été surpris de son talent à écrire des musiques entraînantes comme on a pu entendre à plusieurs reprises dans les épisodes.



Pour le moment, il n'y a aucune date pour la sortie des nouveaux épisodes de Schmigadoon!, toutefois on peut espérer un lancement de la saison au cours du premier trimestre de 2023 (au plus tard le second).