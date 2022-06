PS5 : Share Factory Studio propose de créer des vidéos de gameplay pour TikTok

Depuis le lancement du premier iPhone, Apple a toujours visé le marché du haut de gamme, le géant californien a réussi à nous convaincre en quelques années qu'il était normal d'investir plus...

Share Factory Studio se met à jour sur #PS5 et propose une toute nouvelle fonctionnalité : Bits 🎬 pic.twitter.com/sZYT9A6dKw

Dans un billet de blog publié hier, Sony annonce une bonne nouvelle pour les joueurs PS5 qui souhaitent créer de courtes vidéos de leur gameplay. À travers une mise à jour de Share Factory Studio, Sony explique avoir travaillé dur pour offrir la fonctionnalité "Bits" , il s'agit d'une nouvelle façon de personnaliser et partager des clips et captures d'écran de vos meilleurs moments pendant vos sessions de jeux. Voici ce qu'apporte en détail l'expérience Bits :

Ce qu'on retrouve énormément sur TikTok, les YouTube Shorts et les Reels d'Instagram, ce sont les vidéos de gameplay de nos jeux préférés. Souvent exploitée par les streamers, c'est une manière pour eux de se faire connaître et d'attirer de nouveaux viewers sur leurs streams Twitch, YouTube ou Facebook Gaming. Sony aide désormais les joueurs sur PlayStation 5 à créer des vidéos courtes au format de TikTok.

