Banana Kong 2 déboule en 3D sur iOS et Android

Pratiquement dix ans plus tard, FDG Entertainment est de retour avec Banana Kong 2. Sorti initialement en 2013, le tout premier Banana Kong connu un franc succès dans la catégorie surpeuplée des auto-runners, notamment grâce à son mélange de mécanismes de jeu, ses multiples environnements à traverser et un style artistique incroyablement charmant avec les expressions et animations hilarantes du singe. Après une grosse mise à jour de contenu à l'automne 2016, Banana Kong n'a plus vraiment évolué.

Banana Kong 2 arrive sur App Store et Play Store

Saute, cours, bondis et virevolte de lianes en lianes dans des forêts, des grottes et des lagons entièrement remis au goût du jour, et même jusqu'au pôle nord !

Si vous faites partie des fans du jeu, sachez que le studio, en collaboration avec Engine Software, vient d'annoncer la suite, judicieusement intitulée Banana Kong 2. Regardez la bande-annonce :

Comme vous pouvez le constater, le moteur graphique a bien évolué, laissant de côté le style cartoon du jeu original au profit d'une modélisation 3D complète. Mais cela n'empêche pas le jeu de conserver toute sa personnalité, notamment avec l'expressivité des personnages et les superbes animations qui donnent vraiment vie au jeu. On retrouve également d'autres piliers du premier jeu, comme le compteur de vitesse, le petit cochon que vous pouvez chevaucher et le gigantesque tas de peaux de bananes qui vous poursuit. Les développeurs ont su conserver l'ambiance du premier opus tout en l'enrichissant de nouveaux mécanismes et environnements. C'est encore plus dynamique et toujours rempli de secrets et de bonus à débusquer.



Que dirais-tu de sauter sur un pingouin et de dévaler des pentes enneigées, ou encore de faire du surf sur des eaux cristallines ? Un tout nouveau monde rempli de surprises n'attend que toi. Malgré ces innombrables nouveautés, le jeu conserve les mécaniques simples que tout le monde avait adoré dans Banana Kong. Banana Kong 2 reprend tout ce qui a fait le succès de l'original, en ajoutant de nouvelles idées et des défis originaux !

Caractéristiques de Banana Kong 2 :

Chaque course est unique !

Prise en charge des écrans haute résolution et ultralarge

Bande-son originale imaginée par Tee Lopes, le compositeur de Sonic Mania

6 animaux différents pour t'aider !

Besoin que d'un doigt pour jouer

Sauvegardes dans le cloud

Pas plus de 10 secondes pour lancer une partie

Si vous avez hâte de le tester, l'attente ne sera pas très longue puisque FDG et Engine Software ont annoncé que Banana Kong 2 sortirait le 14 juillet et qu'il peut être précommandé dès maintenant sur l'App Store iOS et sur le Google Play Store pour Android. Le seul hic, c'est qu'il y a des achats intégrés dont on ne connait pas encore la nature...

Télécharger le jeu Banana Kong 2