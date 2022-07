Un brevet redonne espoir sur la rétrocompatibilité des jeux PS3 sur PS5

Le mythe d'un portage de tous les jeux PS3 sur PS5 reprendre des couleurs ces derniers jours avec la découverte d'un nouveau brevet. Si le projet en question n'est pas exactement porté sur le sujet, il peut faire comprendre à demi-mot que Sony essaye encore et encore d'y arriver malgré le poids des années et les nombreux échecs par le passé.

Vous y croyez encore ?

Décidément, la PS3 aura causé bien des soucis à Sony PlayStation. Outre le fait qu'elle ne fait pas partie des consoles les mieux vendues de la marque, son architecture particulière fait qu'il est également compliqué de porter ses éléments sur d'autres machines.



Avec la sortie de la PS5 depuis un an et demi et l'arrivée du nouveau PlayStation Plus, tout le monde se met à imaginer une rétrocompatibilité complète de tous les jeux sur PS5. Pour faire simple, le rêve ultime serait de pouvoir lancer n'importe quel jeu PS1/PS2/PS3/PS4 sur sa PS5, sans avoir à se soucier de quoi que ce soit.



Malheureusement, il y a un hic à cette équation et il s'appelle PS3. Nous savons que Sony galère depuis longtemps sur le sujet mais un "récent" brevet datant de janvier 2021 nous fait encore un peu espérer.



Validé six mois plus tard par l'organisme compétent aux États-Unis, ce brevet d'une cinquantaine de pages détaille une méthode envisagée par la marque pour transformer un appareil ancien et incompatible avec la nouvelle génération en appareil lisible. Sur certaines pages, on aperçoit d'ailleurs la manette DualShock 3, le PS Move...

Attention tout de même, le brevet mentionné n'indique à aucun moment une méthode pour rendre un jeu PS3 lisible sur PS5. Internet s'est simplement enflammé en voyant un brevet moderne parlant de la PS3 et ayant un titre aguicheur, à savoir "système permettant de transformer un programme ancien en un programme mis à niveau".



Mais vous connaissez la sphère gaming, il suffit d'un rien pour se mettre à rêvasser. Alors, il ne nous reste plus qu'à patienter et espérer que PlayStation est encore à la recherche d'une technique pour rendre les jeux PS3 compatibles PS5.



N'oubliez pas également qu'un brevet ne reflète pas toujours la réalité, même lorsqu'il est validé par les instances officielles. Malgré toutes ces interrogations, on y croit encore et on fait confiance à Sony pour nous le proposer un jour ou l'autre.



Source