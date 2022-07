Microsoft sera au contrôle de la publicité sur Netflix

Vous l'avez précédemment vu dans l'actualité, Netflix souhaite attirer les abonnés aux budgets serrés en proposant un abonnement moins cher et en partie subventionnés par de la publicité. Si pour le moment, nous n'avions pas d'indication sur l'entreprise qui allait aider Netflix dans cette nouvelle aventure, nous avons désormais toutes les informations !

Microsoft s'associe à Netflix pour la publicité

Vous trouvez que les abonnements Netflix sont devenus trop chers ? Rassurez-vous, le leader sur streaming va bientôt proposer un abonnement au tarif nettement plus abordable. Cependant, pour en profiter, il faudra accepter l'intégration de publicités au lancement d'un contenu et peut-être pendant que vous regardez une série ou un film.



Netflix a révélé aujourd'hui dans un communiqué qu'il s'associera à Microsoft, qui gérera les affichages de publicité que vous verrez dans l'application et durant le visionnage de contenus. Pour cette nouvelle option de streaming plus économique, Netflix affirme que Microsoft sera en mesure de couvrir toutes ses demandes publicitaires.

Netflix explique dans son communiqué :

En avril, nous avons annoncé que nous introduirons un nouveau plan d'abonnement à prix inférieur soutenu par la publicité pour les consommateurs, en plus de nos plans de base, standard et premium sans publicité existants. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que nous avons choisi Microsoft comme notre partenaire mondial de technologie publicitaire et de vente. Microsoft a la capacité éprouvée de répondre à tous nos besoins publicitaires alors que nous travaillons ensemble pour construire une nouvelle offre financée par la publicité. Plus important encore, Microsoft a offert la flexibilité d'innover au fil du temps tant du côté de la technologie que des ventes, ainsi que de solides protections de la vie privée pour nos membres.

L'arrivée de la publicité sur Netflix reste globalement une surprise, car le service de streaming avait toujours dit ne pas vouloir ajouter de la publicité dans le cadre de son expérience de streaming. En effet, la publicité est aujourd'hui perçue par les consommateurs comme une contrainte, c'est en partie pour cela que la télévision en direct rencontre des difficultés d'audience aujourd'hui face à la popularité des plateformes de streaming.

Cependant, la vision de Netflix a changé, désormais, nous avons en face un monstre nommé Disney+ qui ne cesse de grandir avec un tarif mensuel bien plus abordable et de l'autre côté Netflix qui perd des abonnés comme au premier trimestre.

Ces deux arguments ont poussé Netflix à revoir sa stratégie et inclure bientôt de la publicité dans le cadre de son abonnement d'entrée de gamme.



Netflix estime qu'il y a encore beaucoup à faire et qu'il est encore tôt, mais son objectif à long terme est d'offrir "plus de choix aux téléspectateurs et une expérience de marque TV premium, meilleure que linéaire, aux annonceurs". Selon les rumeurs, Netflix devrait introduire son abonnement avec de la publicité au cours du dernier trimestre de 2022. Évidemment, vu l'annonce du partenariat avec Microsoft, il n'est pas à exclure que la publicité débarque bien avant le dernier trimestre de cette année !