L'iPhone accélère la disparition de l'appareil photo reflex (classique)

Il suffit de regarder autour de vous pour voir la place prise par le smartphone dans le milieu de la photo. En 2022, presque tout le monde, même nos grands-parents, utilise un smartphone pour prendre une photo au quotidien. Nikon en a bien conscience et fait une annonce logique.

L'iPhone a tué le marché de l'appareil photo pour particuliers

Si on reconnaît que l'iPhone n'est pas encore parfait sur le plan de la photographie, il faut tout de même avouer qu'il offre un rendu époustouflant pour un si petit appareil. Au fil des années, l'iPhone et le smartphone en général a réussi à placer sur le bas-côté les fameux appareils photo "reflex", qui nous ont tant dépanné durant les années précédentes.



Pour ce qui est de la partie professionnelle, Apple est de plus en plus agressif mais il sera difficile voire impossible de concurrencer certains appareils vendus une petite fortune. En revanche, pour ce qui est de la partie grand public, c'est une autre histoire.



Après les annonces de la marque Canon sur le sujet il y a quelques mois, c'est au tour d'un autre expert dans le domaine de la photo, Nikon, de prendre position et de reconnaître à demi-mot que le smartphone est devenu trop puissant dans cette catégorie.



Concrètement, Nikon annonce qu'il se retire du secteur des appareils photo reflex à objectif unique pour se tourner vers les offres numériques. La marque japonaise dit agir ainsi car la concurrence des appareils photo pour smartphone est désormais trop imposante.

Le premier appareil photo reflex (SLR) de la marque Nikon est apparu en 1959 tandis que le premier appareil professionnel du même style était sorti lui en 1999. Un peu comme dans de nombreux autres domaines, le numérique a fini par prendre le dessus.



Dorénavant, le géant de la photo ne produira plus que des reflex numériques (DSLR). La conception reste globalement la même, si ce n'est que le compartiment du film est remplacé par un capteur numérique.



Au-delà de l'annonce en elle-même, on retiendra surtout le propos sur la place que prend le smartphone dans le monde de la photographie en 2022. S'ils ne veulent pas être amenés à disparaître dans les années à venir, les sociétés comme Nikon doivent réagir et se concentrer sur les secteurs ou l'iPhone et donc le smartphone ne peut pas encore aller.



Profitons du sujet pour vous poser la question. Utilisez-vous encore un appareil photo classique dans certains cas ou bien est-ce que l'iPhone est votre appareil photo dans toutes circonstances ?