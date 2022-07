Le MOBA HEROish ouvre ses portes sur Apple Arcade

Apple propose une multitudes de jeux sur sa plateforme par abonnement, une partie comporte des jeux classiques remis au goût du jour, tandis qu'une autre se distingue par des exclusivités. Le nouveau HEROish (anciennement appelé Heroes Fate) en fait partie, comme Subway Surfers Tag apparu la semaine dernière. Vous ne trouverez ces jeux ni sur l'App Store, ni sur Android. Voyons ensemble ce que propose ce MOBA.

HEROish est une belle surprise

Annoncé en début de mois par le studio Sunblink, Heroes Fate est un MOBA à défilement horizontal qui propose au départ 6 héros parmi lesquelles choisir. Comme dans les autres jeux du genre tel que Clash Royale, le but est de détruire les tours ennemis grâce à vos unités. Tactique, sortilèges et autres attaques sont les clés de cette aventure à goûter en solo ou en multi dans un mode JcJ classé.

Créez des decks, améliorez vos cartes et jetez-vous dans l'arène pour affronter vos amis ou des inconnus lors de combats haletants. Participez à des matchs 2 contre 2 entre amis et combinez vos unités et vos sorts pour vaincre vos adversaires et détruire la gemme d'âme à l'origine de leurs pouvoirs.



HEROish de Sunblink comporte trois campagnes pleines d'action délirante, de musique entraînante et d'environnements créés spécialement pour les joueurs Apple Arcade. L'enrobage est de très bonne facture, et comme d'habitude avec les jeux de la plateforme, aucune publicité et aucun achat intégré ne sont à signaler.



Pour en profiter, il vous faudra simplement un abonnement Apple Arcade à 4,99 euros valable sur vos iPhone, iPad, Apple TV et Mac. Voici d'ailleurs les versions minimum pour ce jeu développé dans le Colorado :

iOS 13.5+

iPadOS 13.5+

macOS 12.1+

tvOS 13.5+

Télécharger le jeu HEROish