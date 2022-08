Le jeu de rôle Avatar: Generations sort ce mois-ci au Canada, au Danemark et en Suède

Petite surprise en cette mi-août, Square Enix London Mobile, Navigator Games et Paramount Consumer Products viennent d'annoncer que le jeu de rôle tactique Avatar : Generations, basé sur la série Avatar : The Last Airbender de Nickelodeon, sera lancé ce mois-ci sur mobile. Avatar : Generations est un jeu d'aventure gratuit avec des combats au tour par tour qui sera lancé dans certains territoires ce mois-ci.

Le jeu Avatar: Generations en soft-launch ce mois-ci

Pour ceux qui l'ignorent, Avatar : Generations met en scène Aang, Sokka, Appa, Momo et d'autres qui tentent d'accomplir le destin d'Aang dans le premier chapitre. D'autres extensions sont déjà prévues, notamment avec Korra, Kyoshi et bien d'autres. Découvrez la première image ci-dessous :

Avatar : Generation est un RPG d'aventure free-to-play où les joueurs pourront incarner tous leurs personnages préférés et vivre leur voyage de manière extrêmement immersive en se frayant un chemin dans le chaos causé par la Nation du Feu.



À propos du jeu, Will Moore, PDG de Navigator Games, a déclaré :

Avec une marque aussi appréciée dans le monde entier, nous nous sommes efforcés de créer un jeu qui développe l'univers riche et légendaire d'Avatar : The Last Airbender, d'une manière qui soit authentique et passionnante pour les fans de la série et des jeux de rôle.



En même temps, nous avons veillé à ce que le jeu reste accessible à tous ceux qui ne jouent pas traditionnellement aux jeux de rôle. Nos partenaires de Square Enix London Mobile nous ont énormément soutenus dans ces efforts, et nous travaillons en étroite collaboration avec notre communauté pendant cette période de lancement progressif pour créer la meilleure version possible du jeu.

Le jeu proposera des combats en équipe, une foule d'aventures et un système complexe d'amélioration et de personnalisation des parties. Les joueurs pourront explorer des lieux emblématiques et assister à des événements importants de la série en mettant les pieds dans cet énorme monde ouvert.



Avatar : Generations est le deuxième jeu en préparation avec Square Enix London Mobile, et il est lancé seulement au Canada, au Danemark, en Afrique du Sud et en Suède sur mobile ce mois-ci. D'autres régions seront ajoutées dans les mois à venir, espérons que la France en fasse partie.



Sachez que sur Android, le jeu a déjà sa fiche sur le Google Play. Avatar : Generations n'a pas de date de sortie confirmée, mais il pourrait arriver mondialement avant la fin de l'année.