Dragon Ball débarque sur Fortnite le 19 août

Nouvelle collaboration en approche sur Fortnite. Cette fois-ci, c'est Dragon Ball qui est à l'honneur. Pour terminer l'été en douceur, les joueurs vont pouvoir rentrer dans le corps de Son Goku et quelques-uns de ses acolytes lors des combats. Disponible à partir de vendredi.

Fortnite x Dragon Ball Super

On ne compte plus les collaborations entre le célèbre jeu Fortnite et d'autres franchises connues mondialement. Marvel, Star Wars, Halo, Batman, Assassin's Creed et tant d'autres... En ce mardi 16 août, on apprend l'arrivée d'une toute nouvelle collaboration avec Dragon Ball.



Son Goku, Vegeta, Bulma et Beerus sont les heureux élus, invités à rejoindre la grande arène de Fortnite dès aujourd’hui. En plus des skins de ces quatre personnages iconiques, chacun aura le droit à ses propres caractéristiques, que ce soit au niveau des emotes ou encore des accessoires. Le légendaire "Kamé Hamé Ha" de Son Goku sera bien évidemment présent.

Mais ce n'est pas fini... Une expérience spéciale a été créée pour l'occasion. Dès le 19 août, partez à la découverte de l'île d'aventure Dragon Ball afin de découvrir et visiter les lieux emblématiques de Dragon Ball Super. Un système de quête sera également mis en place pour permettre aux joueurs d'augmenter leur niveau de puissance et d'obtenir des récompenses gratuites sur le thème en question.



Les joueurs Fortnite, fans de Dragon Ball, devraient être aux anges dans les semaines à venir. Epic Games semble une fois de plus avoir fait un travail remarquable pour l'immersion in-game. Rendez-vous dès le 19 août 2022 pour tester les nouveautés. Bien évidemment, pas de ça sur iOS puisque Fortnite est banni, sauf à passer par xCloud par exemple.