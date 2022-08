Railbound arrive le mois prochain sur iOS et Android

Le nouveau jeu du studio Afterburn, Railbound, a récemment été annoncé pour une sortie prochaine. Afterburn, à qui l'on doit l'excellent Golf Peaks et Inbento, nous propose un casse-tête logique élégant avec Railbound. Votre but dans ce jeu est d'assembler différents types de sections de rails afin de créer un chemin de fer pour que les wagons d'un train soient tous reliés à la locomotive.

Railbound est une future perle

Suite à l'annonce de son arrivée imminente, Afterburn a confirmé que Railbound sortira finalement le 6 septembre sur iOS et Android. Regardez le trailer de la date de sortie ci-dessous :

Railbound est un jeu de réflexion amusant sur les voies ferrées qui met en scène un couple de chiens dans un voyage en train autour du monde.

Reliez et séparez les voies ferrées à travers différents paysages, et aidez chacun à rejoindre sa maison. Résolvez plus de 100 puzzles astucieux allant de pentes douces à des passages tortueux.

Avant que Railbound n'arrive dans les magasins d'applications le mois prochain, vous pouvez l'essayer gratuitement sur Steam. Son prix est de 4,99 euros sur mobile et de 12,99 euros sur PC. Mais le développeur est très magnanime, il offre une réduction aux propriétaires de Golf Peaks et Inbento.



Vous pouvez dès à présent précommander Railbound sur l'App Store pour iOS et le pré-enregistrer sur Google Play pour Android.



Avez-vous déjà essayé la démo de Railbound sur Steam ?

