DigiTimes confirme que les puces M2 Pro / Max en 3 nm seront dans les nouveaux MacBook Pro

Selon un nouveau rapport publié cet après-midi, TSMC prévoit bel et bien de commencer la production en volume de puces M2 gravée en 3 nm dans le courant de l'année pour les prochains modèles de MacBook Pro et d'autres produits comme l'iPhone 15 de l'an prochain.

Apple premier sur le 3 nm

Voici un extrait du rapport de DigiTimes :

Les entreprises du secteur de l'arrière-plan sont optimistes quant à la demande pour les prochaines puces MacBook, qui seront fabriquées à l'aide de la technologie de processus 3nm de TSMC, la production devant démarrer plus tard cette année, selon des sources de l'industrie.

Selon nos confrères, il est peu probable que TSMC génère des revenus substantiels de la production de puces 3nm dans son ensemble avant au moins le premier trimestre de 2023.

Cette information est conforme à un rapport publié la semaine dernière par le Commercial Times de Taïwan, qui affirmait que TSMC commencerait la production de puces 3nm pour Apple d'ici la fin de 2022. Ce rapport affirmait que la première puce 3nm d'Apple pourrait être la puce M2 Pro pour les Mac et ajoutait que la puce A17 des futurs iPhone 15 Pro devrait en profiter dans la foulée. On imagine que l'iPad Pro 2023 serait aussi concerné.



On s'attend à ce que la puce M2 Pro soit utilisée dans les prochains modèles MacBook Pro 2023 de 14 et 16 pouces - avec une variante M2 Max en option, ainsi que dans un nouveau Mac mini haut de gamme qui remplacerait la configuration actuelle basée sur Intel. Gurman pense qu'Apple prévoit d'annoncer plusieurs nouveaux Mac lors d'un événement en octobre, mais il n'est pas tout à fait clair si cela inclurait de nouveaux modèles de MacBook Pro et de Mac mini ou si Apple attendra pour annoncer ses premiers Macs avec des puces 3nm en 2023. Apple entend en tout cas être la première entreprise sur la technologie 3 nm, comme ce fût le cas pour le 7 et 5 nm par le passé.



L'ensemble des puces de la série M1 et la puce M2 de base sont construites sur une variante du processus 5 nm de TSMC. La transition d'Apple vers les puces 3 nm se traduirait par une amélioration des performances et de l'efficacité énergétique des prochains Mac et iPhone, Apple cherchant à préserver son avance en termes de performance par watt sur des concurrents comme Intel. En moyenne, ses appareils consomment deux à trois fois moins !