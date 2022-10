Apple travaillerait sur une station d’accueil pour iPad pour 2023

En voilà une bonne surprise. Apple travaillerait sur un accessoire de connexion pour iPad dont la sortie est prévue en 2023. C’est encore Mark Gurman, journaliste à Bloomberg, qui a partagé l’information dans sa dernière newsletter où il évoque également les futurs MacBook Pro M2 et iPad Pro M2.



Si les deux appareils sont attendus, le nouvel accessoire d'accueil pour iPad en 2023 n’a, semble-t-il, jamais été évoqué jusqu’à présent.

Un accessoire de connexion pour iPad pour la maison

Apple souhaiterait donc pousser l'iPad encore plus loin en tant qu'accessoire domestique. L'année dernière, notre confrère a rapporté que l'entreprise travaillait sur une nouvelle catégorie de produits combinant les fonctionnalités de l'Apple TV, de l'iPad et du HomePod en un seul appareil. L'idée serait de créer quelque chose qui pourrait concurrencer les appareils domestiques comme Amazon Echo Show.



Alors que le rapport Bloomberg affirme qu'Apple explore toujours l'idée de combiner un iPad avec un HomePod, il dit également que la société prépare un autre coup.



Selon Gurman, Apple a également développé des prototypes d'un accessoire d'accueil pour iPad qui offrirait une expérience similaire, mais sans qu'il soit nécessaire de créer un produit qui ne peut rester qu'à un seul endroit à la maison. Au lieu de cela, les utilisateurs pourraient simplement poser leur iPad sur la station pour une expérience de hub domestique. Le fonctionnement serait assez similaire à celui du dock avec haut-parleur récemment introduit par Google pour la tablette Pixel.

Étant donné que la création de nouveaux produits à partir de zéro peut prendre beaucoup de temps, l'iPad pourrait être le meilleur moyen pour l'entreprise de "faire du bruit dans le domaine de la maison intelligente". Le journaliste a entendu de ses sources que le nouvel accessoire pourrait être lancé "dès 2023".

Concrètement, l’iPad posé sur sa station se transformerait en un Amazon Echo Show ou un Facebook Portal permettant de passer des appels FaceTime, de consulter un tas d’informations, de jouer de la musique, de piloter sa domotique, etc.

Apple veut se relancer sur ce secteur

Amazon est connu pour offrir différents accessoires de maison intelligente, notamment une variété d'appareils Echo avec l'assistant virtuel Alexa intégré. Apple a l'Apple TV et le HomePod, qui ne sont pas exactement un succès. En ce qui concerne le HomePod, la société a abandonné le modèle original en faveur du HomePod mini, plus abordable et qui se vend apparemment très bien.



D’ailleurs Gurman note qu'Apple travaille toujours sur un nouveau modèle de HomePod 2, qui viendrait se placer au-dessus de la version mini.