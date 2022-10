Gamoniac : un abonnement pour jouer à tous les jeux consoles à moindre coût

Gamoniac est un site français qui permet de jouer à un maximum de jeux sur consoles sans dépenser une fortune. En place depuis 2011, le site vous propose un système astucieux et surtout méconnu du grand public. Découvrons ensemble comment cela fonctionne dans cette période d'inflation galopante où toutes les économies sont bonnes à prendre.

Gamoniac : un abonnement gaming inédit

Le monde du gaming, c'est bien, mais ça peut vite coûter cher ! Lorsque l'on souhaite jouer à de nombreux jeux, notamment aux nouveaux AAA vendus désormais 80 € sur PS5 et Xbox Series, il faut avoir un portefeuille conséquent pour satisfaire ses désirs.



C'est justement à ce moment-là qu'intervient Gamoniac. Gamoniac est un site français qui permet de recevoir et d'échanger en illimité tous les jeux du monde entier (plus de 5 000), toutes consoles confondues. En payant un abonnement mensuel, il est possible de changer de jeux tous les mois et ainsi de les enchaîner les uns après les autres. Un moyen pratique pour celles et ceux qui adorent les jeux type "solo narratif", qui ont une durée de vie moindre que les jeux multijoueurs. Oui, il s'agit d'échanger les disques physiques entre joueurs.

Comment ça marche ?

Souscrivez à un abonnement Envoyez un de vos jeux ou réglez les frais d'entrée de 35 € Choisissez vos nouveaux jeux et placez-les dans votre liste de souhaits Recevez vos jeux expédiés sous 24-48 h du lundi au vendredi Échangez vos jeux à la fin du mois ou gardez-les un mois supplémentaire (à tout moment avec les forfaits illimités) Remettez-les dans la pochette d'envoi avec l'étiquette de retour incluse Commandez des nouveaux jeux Et ainsi de suite…

À partir de 9.99 € par mois

Plusieurs abonnements sont disponibles et bien évidemment, plus vous prenez un abonnement coûteux, plus vos avantages augmentent. La première offre permet par exemple d'échanger un jeu par mois tandis que la plus haute offre la possibilité de le faire en illimité et ainsi de ne pas attendre plusieurs semaines avant de passer à un autre jeu.



Attention, le fait de placer un jeu sur sa liste de souhaits n'assure pas que celui-ci sera disponible et envoyé à la date souhaitée. Afin de gérer au mieux la partie logistique, Gamoniac procède via un système de "souhaits" qui pourrait en frustrer certains. Néanmoins, c'est vital pour maintenir un flux d'allers-retours convenable et l'option VIP payante (4.99 €) vient contrer ce point négatif.

Précisons qu'il est possible de garder le même jeu pendant plusieurs mois. À vous de choisir quand vous souhaitez passer à une autre aventure. L'objectif avec cette offre reste tout de même de changer rapidement de jeux pour que l'abonnement soit rentable.



D'ailleurs, si vous restez au moins six mois abonné au service, Gamoniac vous permettra de conserver les derniers jeux reçus sans frais de résiliation si vous voulez partir.



Voici un aperçu des offres.

Découverte : 1, 2 ou 4 jeux chaque mois (jeux sortis depuis plus de 3 mois)

9.99 €/ mois pour obtenir un jeu (1) et l'échanger chaque mois 15.99 €/ mois pour obtenir deux jeux (2) et les échanger chaque mois 29.99 €/ mois pour obtenir quatre jeux (4) et les échanger chaque mois

Illimitée : 1, 2 ou 4 jeux à échanger à tout moment (jeux Day One)

19.99 €/ mois pour obtenir un jeu (1) et l'échanger à tout moment, sans limite 29.99 €/ mois pour obtenir deux jeux (2) à échanger à tout moment, sans limite 49.99 €/ mois pour obtenir quatre jeux (4) à échanger à tout moment, sans limite

Option VIP

L'option VIP assure de recevoir les jeux inscrits sur la liste de souhaits contre 4.99 € supplémentaires par mois. Le premier mois est offert.

À titre d'exemple, en prenant le forfait découverte à 9.99 €/ mois plus l'option VIP à 4.99 €/ mois, vous pouvez finir trois jeux AAA d'une valeur de 80 € chacun (240 € au total) en trois mois contre la modique somme de 45 €. De nombreuses combinaisons sont possibles, à vous de voir celle qui correspond le mieux à votre profil de joueur.



En ce moment, voici les jeux qui arrivent sur la plateforme dont The Last of Us, Plague Tale Requiem et Mario + Lapins Crétins :



Notre avis

Attention, le service n'est pas exempt de défaut. Si nous n'avons pas eu le moindre souci (à part quelques délais dus à la livraison), quelques internautes ont remonté des difficultés à joindre le SAV en cas de souci. C'est forcément le lot de tout service, d'autant que les mécontents sont les plus prompts à le faire savoir. Pour les contacter, vous trouverez un formulaire en ligne ainsi qu'un numéro de téléphone.



En tout cas, Gamoniac est une bonne idée et pourra trouver un public allergique au streaming et aux achats numériques en général qui boudent Apple Arcade et autres. D'ailleurs, le site Gamoniac propose même un service pour réparer CD/DVD/BluRay.