Foxconn ne sera pas l'assembleur exclusif de l'iPhone 15 Pro

Un nouveau rapport publié aujourd'hui par Trendforce indique que les récents déboires de la plus grande usine d'iPhone au monde, celle de la ville chinoise de Zhengzhou, a eu des conséquences pour Foxconn, le partenaire historique d'Apple.



Alors que le taux d'utilisation des capacités de l'usine n'a pas encore dépassé les 70 %, Apple qui tente à tout prix de contenter la demande en iPhone 14 Pro, a eu l'idée de mettre le taïwanais en concurrence pour l'iPhone 15 Pro.

Le futur iPhone 15 Ultra sera produit par Luxshare

Outre la base de Zhengzhou, Foxconn s'appuie actuellement sur son autre grande base située dans la ville chinoise de Shenzhen. Toutefois, cette initiative ne suffit pas à résoudre la pénurie actuelle. Compte tenu de cette situation, TrendForce a corrigé à la baisse sa projection sur les expéditions totales de tous les modèles d'iPhone 14 en 2022 à 78,1 millions d'unités.



Mais plus important, Foxconn ne sera plus l'unique assembleur des modèles d'iPhone Pro car Apple a fait appel à Luxshare pour la production de l'iPhone 15 Ultra, le nouveau iPhone 15 Pro Max.

Pendant des années, Apple a sous-traité l'assemblage des modèles iPhone "Pro" exclusivement à Foxconn. Cependant, en raison de l'impératif de gestion des risques, il est envisagé depuis quelque temps de faire appel à un deuxième fournisseur pour cette tâche. Cela servira de galop d'essai pour diversifier ses partenaires et ses sites de production d'iPhone. En outre, en raison des émeutes et difficultés à Zhengzhou, l'entreprise américaine a pris la décision d'employer Luxshare comme l'un des assembleurs pour le prochain iPhone 15 Pro Max.

La Chine connaît une pénurie de main-d'œuvre après l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie, de sorte que les expéditions d'iPhone devraient chuter de plus de 20 % en glissement annuel au 1er trimestre 23.

TrendForce souligne également que la chaîne d'approvisionnement de la Chine a commencé à connaître une pénurie de main-d'œuvre en décembre. Cela est dû au fait que le gouvernement chinois a apporté un changement important à sa politique de lutte contre les épidémies de COVID-19 et à la préparation générale des vacances imminentes du Nouvel An lunaire. Certains signes indiquent également que la pénurie de main-d'œuvre pourrait s'aggraver. Ainsi, en plus des divers vents contraires qui affectent l'économie mondiale, Apple est à nouveau confronté à un manque de main-d'œuvre qui limite la production de ses appareils.



Dans l'ensemble, TrendForce estime qu'au moins 30 à 35 % de la capacité totale de production d'appareils d'Apple devra être située au Vietnam et en Inde. Par conséquent, Apple devra continuer à augmenter ses efforts de diversification durant les prochaines années.



Décidément, la production des iPhone 15 ne devraient pas être de tout repos...