Lenovo Tab Extrême : un iPad Pro OLED de rêve, mais sous Android

Il est indéniable qu'Apple crée les meilleurs tablettes de la planète depuis 2010, mais peut-elle faire mieux ? Alors que la réponse est probablement oui, Lenovo titille les utilisateurs d'iPad Pro avec la tablette qu'ils pensent qu'Apple finira par sortir : un modèle de 14 pouces avec une dalle OLED qui ressemble beaucoup à l'iPad Pro avec plusieurs ports USB-C, ainsi qu'un stylet et un Magic Keyboard inclus.

Lenovo Tab Extreme

La nouvelle Lenovo Tab Extreme est donc un concurrent direct de l'iPad Pro avec une copie du Magic Keyboard. Cependant, elle apporte beaucoup de choix matériels qu'Apple a peut-être déjà fait concernant un futur iPad. Une protection avec clavier flottant est incluse avec la Lenovo Tab Extreme - Apple le vend séparément plus de 300 euros, qui dispose également d'un écran de 14,5 pouces et de deux ports USB-C.



Après l'étui-clavier Surface de Microsoft, Apple avait proposé un accessoire clairement inspiré avec son Magic Keyboard. Cette fois, c'est Lenovo qui copie.

Côté fiche technique, la Tab Extreme est impressionnante avec une écran OLED de 14,5 pouces, résolution de 3000×1876 pixels, rafraîchissement 120 Hz, capteur de couleur ambiante et plus encore. C'est énorme, et la tablette sans aucun accessoire pèse 740 g. La saisie s'effectue à l'aide du stylet "Lenovo Precision Pen 3" également inclus, un stylet Bluetooth à fixation magnétique doté de 4 096 niveaux de pression, d'une sensibilité à l'inclinaison et de toutes les fonctions de détection habituelles.



Le SoC est un MediaTek Dimensity 9000. Il s'agit d'une puce assez rare sur Android, un Cortex X2, ce qui la place dans la même génération que le Snapdragon 8 Gen 1. La tablette dispose de 12 Go de RAM, de 256 Go de stockage, d'une batterie de 12300 mAh et d'une charge rapide de 68 W. Pour les caméras, elle dispose d'un capteur avant de 13 MP, d'un capteur principal arrière de 13 MP, et d'un capteur grand angle de 5 MP. Il y a un capteur d'empreintes digitales sur la touche d'alimentation, un emplacement microSD et une compatibilité Wi-Fi 6E. De plus, la tablette est dotée de huit haut-parleurs. La vache !

Android 13 tourne, bien sûr, sur cette machine de guerre. Il est certain qu'iPadOS 16 est plus ergonomique qu'Android sur une tablette, avec notamment Stage Manager et du multitâche.

Prix et date de sortie

Bien qu'il affiche un prix élevé de 1 199 euros, la réponse de Lenovo à l'iPad Pro M2 est très intéressante, car l'iPad Pro est vendu au même tarif, mais sans Apple Pencil ni Magic Keyboard. Il faut alors rajouter plus de 500 euros...



Quant à la date de sortie, le constructeur chinois ne l'a pas encore dévoilée. Mais gageons que ce soit avant la fin du premier trimestre 2023.