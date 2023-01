Apple critiquée pour la valeur de reprise ridicule des Mac en 2023

Apple fait l'objet de critiques acerbes pour les valeurs de reprise de Mac. Ces dernières ont été mises à jour hier, après le lancement des MacBook Pro M2 Pro et de Mac mini M2. En procédant à des essais sur le site de reprise d'Apple, certains clients ont eu une très mauvaise surprise.

David Imel, rédacteur pour le YouTuber MKBHD, a expliqué qu'Apple n'offrait que 970 dollars de reprise pour un Mac Pro grandement doté, un ordinateur vendu 52 199 dollars. Ce tweet viral a provoqué un tollé parmi les utilisateurs à l'égard du programme de reprise d'Apple, certains la qualifiant tout simplement de "gifle en plein visage". Il faut dire que la dépréciation atteint dans ce cas les 98% !

Just tried pricing out our $52,199 Mac Pro's at the office for trade in, which you can still buy from Apple, $52,199.



What else has dropped 50x in value in 3 years.. besides crypto? pic.twitter.com/pRESBQBoT4