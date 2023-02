Apple TV+ annonce la saison 3 de "Tehran" avec Hugh Laurie

Apple TV+ a annoncé que le thriller d'espionnage "Tehran" - ou "Téhéran" en français - récompensé par un Emmy Award, a été renouvelé pour une troisième saison et que Hugh Laurie, connu notamment pour son rôle dans la série Dr House, va rejoindre l'ensemble un très beau casting. Créée par Moshe Zonder, Dana Eden et Maor Kohn, et réalisée par Daniel Syrkin, la saison 3 de "Tehran" est en cours de production.

Téhéran aura une saison 3

Après ses débuts mondiaux sur Apple TV+ l'an passé, avec Glenn Close, la deuxième saison de "Téhéran" a été encore plus captivante et palpitante que jamais. La troisième saison de "Téhéran" élargira son casting avec Hugh Laurie dans le rôle d'Eric Peterson, un inspecteur nucléaire sud-africain. Laurie jouera aux côtés de la belle Niv Sultan, qui reprendra son rôle largement acclamé de Tamar Rabinyan, agent du Mossad, ainsi que des vedettes habituelles Shaun Toub et Shila Ommi, ainsi que des nouveaux venus comme Sasson Gabai, Bahar Pars et Phoenix Raei.



L'histoire suit Tamar (Niv Sultan), un agent pirate du Mossad qui s'infiltre à Téhéran sous une fausse identité. Après s'être rebellée à la fin de la deuxième saison et avoir perdu ses plus proches alliés, Tamar doit trouver un moyen de se réinventer et de regagner le soutien du Mossad si elle veut survivre.



La première saison de Tehran est dores et déjà disponible en streaming sur Apple TV+, ainsi que la saison 2.



"Téhéran" est créée par Moshe Zonder, Dana Eden et Maor Kohn, et réalisée par Daniel Syrkin, qui en est également le co-créateur. Les producteurs exécutifs sont Eden et Shula Spiegel pour Donna and Shula Productions, Alon Aranya pour Paper Plane Productions, Julien Leroux pour Paper Entertainment, Peter Emerson pour Cineflix Studios, Tony Saint, Daniel Syrkin, Moshe Zonder, Dari Shai Slutzky et Tal Fraifeld pour Kan.

