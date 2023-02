Nouvelle publicité pour l'iPhone 14 Plus avec P.K. Subban et Joe Thornton

Apple n'a pas chaumé. Après le Super Bowl et le show de Rihanna en partenariat avec Apple Music, la firme a partagé une nouvelle publicité pour l'iPhone 14 mettant en vedette les anciennes vedettes de la NHL P.K. Subban et Joe Thornton sur sa chaîne YouTube canadienne. Dans la vidéo, le duo cherche la dent manquante de Subban sur une patinoire extérieure de hockey sur glace au milieu de la nature.

L'autonomie de l'iPhone 14 Plus

C'est bien connu, le hockey n'est pas un sport tendre et la dent de Subban s'est, semble-t-il, fait la malle. Pour la retrouver, les deux vedettes ont usé de leurs iPhones comme lampes de poche. Malgré leurs efforts tout au long de la nuit, ils feront choux blanc. Tout cela pour vanter la durée de vie de la batterie de l'iPhone 14 Plus.

L'autonomie la plus longue jamais atteinte sur l'iPhone 14 Plus - pour quand la chasse est ouverte et que vous en avez le plus besoin. Détendez-vous, c'est l'iPhone.

Selon la fiche technique d'Apple, l'iPhone 14 Plus tient jusqu'à 26 heures en lecture vidéo hors ligne, jusqu'à 20 heures en lecture vidéo en streaming et jusqu'à 100 heures en lecture audio. Pour de nombreuses tâches, l'iPhone 14 Plus a fait mieux en lecture vidéo hors-ligne avec jusqu'à 29 heures ! C'est l'écran ProMotion qui adapte le taux de rafraîchissement qui permet d'économiser un peu plus d'énergie.

Pour la petite histoire, les deux stars de la ligue nationale de hockey sont tous deux jeunes retraités depuis un an. La musique est “Where Are You” de Herb Johnson.



Cette pub sera-t-elle suffisante à relancer les ventes décevantes de l'iPhone 14 Plus ?