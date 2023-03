Niantic annonce la sortie du jeu AR Peridot pour le 9 mai

Niantic, l'entreprise derrière le mythique Pokémon GO et spécialisée dans la Réalité Augmentée, vient d'annoncer l’arrivée le 9 mai prochain de son nouveau jeu en AR Peridot. Reprenant la recette de la folie Tamagotchi, Peridot est désormais en précommande sur l’App Store et Google Play. En guise de remerciement, ceux qui se préinscrivent et jouent au cours des deux premières semaines de lancement obtiendront un chapeau de fête exclusif pour habiller leurs Dots.

Peridot a une date de sortie

Les équipes de Niantic ont investi beaucoup de temps pour faire en sorte que les Dots, les petits monstres du jeu, soient de véritables créatures. Ce sont des personnages magiques et étonnants qui mangent, dorment, jouent, explorent leur environnement, s'ennuient, développent des personnalités uniques et ont besoin d'un maitre aimant.

Chaque Dot est unique sur le plan génétique. Ils héritent d'un mélange de gènes de leurs parents qui peuvent les rendre bleus, noirs, métalliques, doux, à cornes de chèvre, à grandes oreilles, à queue touffue et bien d'autres "looks". Certains « Archétypes » de Peridot tel que Licorne, Poisson-clown ont été identifiés, mais via de nombreuses possibilités les joueurs pourront découvrir d’autres combinaisons. Les joueurs peuvent travailler avec d'autres maitres pour croiser leurs Dots et découvrir toutes les différentes combinaisons possibles, y compris celles qui dépassent l’imagination.



Leur maître, c'est-à-dire vous, devra s'assurer que son petit monstre est bien heureux, en bonne santé et aimé. Subvenir aux besoin des bébés Dots, jouer avec eux et les emmener à l'aventure sera très important. Avec suffisamment de soins et d'efforts, il deviendra un adolescent, puis un adulte qui pourra faire éclore une nouvelle génération de Dots ! C'est le cercle de la vie.

Découvrez le monde fantastique de Peridot, un jeu d'aventure pour animaux de compagnie dans lequel vous élevez, soignez et reproduisez d'adorables créatures uniques en leur genre. Après des milliers d'années de sommeil, les péridots se réveillent dans un monde très différent de celui dans lequel ils vivaient et ont besoin de notre aide pour les protéger de l'extinction. Développez un lien émotionnel avec ces créatures tout en explorant le monde ensemble, en les élevant jusqu'à l'âge adulte et en travaillant avec d'autres joueurs pour rediversifier leur espèce.

Il est important de rappeler que, malgré le succès du jeu Pokémon Go lancé à l'été 2016, Niantic n'a jamais réussi à imposer un autre titre. Même Harry Potter en AR n'a pas suscité beaucoup d'engouement. Idem pour le dernier Pikmin Bloom.



Nous verrons bien si les Tamagochi ont toujours la côte le 9 mai prochain, date de sortie de Peridot sur mobile.

Télécharger le jeu Peridot