La Playdate se met à jour et ajoute un catalogue de jeux

Annoncée en 2019, la très originale console portable Playdate était finalement sortie en 2022, avec pas mal de retard.



Panic, la société derrière la console portable rétro, a fait face à de nombreux problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et au COVID. Mais l'attente valait le coup, avec une console de qualité et une saison 1 plein de jeux intéressants. Malgré le manque de rétro-éclairage, la console a séduit de nombreux joueurs avec sa manivelle, très bien prise en charge par les développeurs. Et aujourd'hui, l'éditeur annonce une énorme mise à jour.

Panic met à jour sa Playdate

Panic a dévoilé une nouvelle mise à jour de la Playdate qui apporte notamment l'application Catalog, qui est plus ou moins un magasin d'applications sur l'appareil et sur le Web. Lors de son lancement, Catalog propose 16 titres, tous triés sur le volet par les employés de Panic. La plupart des jeux sont payants, mais deux nouveaux jeux sont entièrement gratuits et sont considérés comme des "jeux bonus" pour la saison 1. Il s'agit de Reel Steal et Recommendation Dog. L'événement numérique de Panic aujourd'hui ne dure que 13 minutes et contient des tonnes d'informations sur le catalogue et les jeux d'aujourd'hui, ainsi que sur d'autres sujets liés à la Playdate.

Comme indiqué dans la vidéo, Panic est sur le point d'honorer toutes les précommandes restantes pour la Playdate, et selon un communiqué de presse, ils ont maintenant expédié plus de 25 000 appareils à ce jour. Malheureusement, en raison de l'inflation actuelle et des problèmes liés à la pandémie, Panic va devoir augmenter le prix du Playdate de 179 à 199 dollars. Pour ce tarif, vous avez une console et les 24 jeux de la saison 1, plus les 2 jeux bonus gratuits annoncés avec le catalogue. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez déjà passé une précommande, le prix n'augmentera pas, si vous passez à la caisse d'ici un mois maximum.



Il y a également eu une mise à jour rapide sur l'accessoire Stereo Dock pour Playdate, qui doit sortir prochainement.



Si vous possédez un Playdate, assurez-vous de mettre à jour votre logiciel pour consulter Catalog sur l'appareil lui-même. Vous pouvez également consulter la bibliothèque complète de jeux, y compris les écrans, les informations et les prix, sur le site Web de Playdate.