Et si l'iPhone 15 s'inspirait de l'iPhone 4 ?

Si vous êtes nostalgique de l'iPhone 4 et que vous rêvez d'avoir ce dernier entre les mains en 2023 en version modernisée, voici quelque chose qui devrait vous donner le sourire. Un utilisateur de Reddit a créé un concept de ce à quoi ressemblerait l'iPhone 4 s'il sortait cette année, une sorte de remplaçant de l'iPhone 15 à venir.

Un magnifique concept d'iPhone 4 SE

Le concept créé par u/G8M8N8 a nécessité cinq jours de travail à l'aide du logiciel 3D Blender. Le designer a joué avec les bords en acier inoxydable argenté et le dos en verre pour créer ce qui est probablement le plus bel iPhone à date. Grand écran, châssis fin et finition haut de gamme sont des arguments indiscutables, tout comme la Dynamic Island. Seuls les capteurs photos paraissent un peu trop imposants.

Après l'abandon par Apple de l'iPhone Mini (il n'existe pas d'iPhone 14 mini), certains ont réclamé le retour de smartphones plus petits. Malgré cela et les ventes décevantes de l'iPhone 14 Plus, les rumeurs annoncent l'arrivée de l'iPhone 15 en 6,1 et 6,7 pouces (pour les gammes standard et Pro), et non en 5,4 pouces.



L'iPhone 4 est emblématique pour de nombreuses raisons. C'est un magnifique design créé par Jony Ive, le premier iPhone à inclure un écran Retina et une caméra frontale. Sans oublier un design plat unique à l'époque.



Si le concept fait rêver, il ne faut rien attendre pour cette année. En revanche, Apple pourrait très bien relancer un modèle iconique dans le futur, en reprenant les codes d'un iPhone Edge ou d'un iPhone 4 par exemple. Ce serait une bonne idée pour célébrer les quinze ans du produit en 2025, non ?



Rendez-vous dans les commentaires, ainsi que sur Reddit pour donner votre avis et vos commentaires sur cet iPhone unique. D'ailleurs, si Apple proposait de faire renaître un modèle, lequel voudriez-vous ?