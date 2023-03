La série Big Door Prize est disponible en France sur Apple TV+

The Big Door Prize, une nouvelle série comique, est diffusée en avant-première sur Apple TV+. Les trois premiers épsiodes de la saison sont maintenant disponibles en streaming en France, mais aussi dans les autres pays comme la Belgique, le Canada, les USA, etc. Un programme de plus dans le catalogue de la plateforme d'Apple.

C'est parti pour "The Big Door Prize"

Basé sur le roman éponyme de M.O. Walsh, The Big Door Prize tourne autour d'une petite ville typique. Lorsqu'une machine mystérieuse apparaît soudainement dans le magasin général local, les résidents peuvent commencer à apprendre le véritable potentiel de leur vie. La série met en vedette Chris O'Dowd dans le rôle de Dusty Hubbard, un professeur de lycée et un père de famille résidant dans la ville.

Aux côtés d'O'Dowd, The Big Door Prize comprend une distribution composée de Gabrielle Dennis, Damon Gupton, Josh Segarra, Sammy Forulas, Djouliet Amara, Ally Maki et Crystal R. Fox.



La série a été officiellement annoncée en mai 2021, où elle a été reprise pour une série saisonnière de 10 épisodes. David West Read est le showrunner du projet ainsi que le producteur exécutif. David Ellison et Dana Goldberg sont également producteurs exécutifs pour The Big Door Prize. Les réalisateurs sont Anu Valia, Molly McGlynn et Todd Biermann.

Bien que les trois premiers épisodes soient actuellement disponibles en streaming, The Big Door Prize poursuivra sa saison inaugurale chaque semaine. De nouveaux épisodes seront présentés tous les mercredis jusqu'au 17 mai 2023.

La série a été très bien accueillie avec un score de 91 % sur Rotten Tomatoes.



Apple TV+ est disponible à 6,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine sur tous les produits Apple, les téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.