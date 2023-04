Des manettes PlayStation plus réalistes grâce au changement de température ?

Cela fait plusieurs années que Sony essaie d'accroître le réalisme et l'immersion dans les jeux via sa manette de la PlayStation. Avec la DualSense, on retrouve des gâchettes adaptatives ainsi que des retours haptiques pour ressentir les sensations du jeu auquel vous jouez directement à travers vos mains. Si ce sont déjà de grandes avancées, ce ne serait pas fini si on en croit un récent dépôt de brevet !

Des DualSense capables de changer de température

Tout comme le fait Apple plusieurs fois par an, Sony protège ses avancées technologiques à travers des dépôts de brevet, cela permet de devenir propriétaire d'une idée et de ne pas se la faire voler par un concurrent qui serait un peu en retard sur le sujet.

L'avantage des brevets, c'est qu'au bout d'une certaine période après le dépôt, ils deviennent publics et donc accessibles par n'importe qui sur internet. Cela permet de connaître les innovations sur lesquelles travaillent les géants comme Sony !



Il y a quelques jours, un nouveau brevet de Sony a été dévoilé, celui-ci concerne directement la DualSense, la manette de la PS5 qui a apporté un meilleur confort en main, mais aussi de nouvelles fonctionnalités immersives.

Dans ce brevet, on découvre quelque chose d'assez surprenant.

Image Dexerto France

Le brevet décrit une nouvelle manette qui utiliserait un capteur élastique souple et une substance semblable à un gel au lieu du plastique actuellement employé pour les manettes de la PlayStation 5. Voici un extrait du brevet :

La manette comprend un capteur utilisant un élément élastique déformable, le capteur est configuré pour détecter le contact de l'utilisateur et l'action de déformation de l'élément élastique. Il émet un signal électrique basé sur le contact détecté ou l'action de déformation.

Pour faire simple, avec cette approche, Sony pourrait savoir précisément où sont les mains de l'utilisateur et lui envoyer des sensations de chaud ou de froid.

Mais quelle est l’intérêt de faire cela ? En réalité, Sony voudrait apporter à sa communauté une manette capable de changer de température en fonction de l'environnement dans le jeu.



Par exemple, vous jouez à God of War Ragnarök et vous êtes dans la phase du jeu où c'est l'hiver ? Votre manette va devenir glaciale sur toute la durée de cette séquence. Dès que vous passerez au chapitre de l'histoire "au cœur de la fournaise" où vous évoluez dans des volcans, votre manette deviendra brûlante !



Un détail qui va être compliqué, c'est l'autonomie.

Déjà que nous avons sur toute la durée du jeu des vibrations qui épuisent rapidement l'autonomie de la DualSense, si on ajoute à cela des variations de température, la manette risque de difficilement dépasser les 2 heures d'autonomie...



Source

