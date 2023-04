Apple TV+ : la série Amber Brown n'aura pas de saison 2

Contrairement à certains de ses concurrents dans l'univers du streaming, Apple a tendance à renouveler nettement plus ses séries, même si les statistiques de visionnage sont moyennes. Toutefois, quand un programme n'arrive vraiment pas à convaincre les abonnés, Apple n'hésite pas à prendre une décision radicale : le non-renouvellement de la série.

Amber Brown est annulée

Le 29 juillet 2022, Apple a lancé la série Amber Brown, un nouveau contenu qui abordait la difficile vie d'une adolescente après le divorce de ses parents survenu brutalement. La première saison s'est intéressée à la nouvelle vie de la jeune fille, l'intégration dans son nouvel établissement scolaire et son déménagement dans une ville qu'elle ne connaissait pas.

Si la série retrace le vécu de millions d'adolescents à travers le monde, la série Amber Brown n'a pas su monter en popularité sur Apple TV+.



Selon un rapport de Deadline, Apple a pris la décision en interne (non encore officialisé) de ne pas renouveler Amber Brown pour une deuxième saison. Un choix qui risque de ne pas surprendre l'équipe de la production originale, car la série avait obtenu des critiques décevantes de la presse et des spectateurs sur les sites spécialisés comme AlloCiné et IMDb.

La première saison d'Amber Brown sur Apple TV+ mettait en avant : Carsyn Rose (The Rookie : Le flic de Los Angeles), Darin Brooks (2 Broke Girls), Ashley Williams (Good Doctor), Michael Yo (I Never Thought) et Sarah Drew (Grey's Anatomy). Pour l'écriture et la réalisation d'Amber Brown, Apple avait misé toute sa confiance sur Bonnie Hunt, une talentueuse réalisatrice et scénariste qui a participé sur des pépites comme Toy Story 4, La Ligne verte ou encore Jumanji.



Amber Brown rejoint donc la petite liste des créations originales Apple qui n'ont pas eu de suite. Depuis le lancement du service de streaming pommé, les séries qui n'ont pas été renouvelées se comptent sur les doigts de la main tellement qu'il y en a peu.

Comme ses concurrents, Apple préfère rediriger le budget d'une série vers une nouvelle série qui sera en capacité d'attirer plus de monde et de générer plus de souscriptions à Apple TV+.