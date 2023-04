Warner va remplacer HBO Max par un nouveau service "Max"

Warner Bros a annoncé cette nuit son intention de lancer un nouveau service de streaming qui fusionnera les contenus HBO Max et Discovery+. La marque HBO sera tout bonnement supprimée et le service de streaming sera renommé simplement "Max".

Le nouveau service Max arrive

La marque HBO, du nom de la chaîne historique américaine, a été malmenée ces dernières années, avec des services HBO GO, HBO Now, puis HBO Max en 2020. Le passage à "Max", qui abandonne donc le patronyme HBO, fait suite à la fusion de Discovery et de WarnerMedia en 2022. Au moment de la fusion, la nouvelle société Discovery (qui détient notamment Eurosport) a clairement indiqué que HBO Max serait finalement combinée avec Discovery+. Les rumeurs avaient déjà prédit le renommage en "Max".



Il est curieux que le groupe abandonne la marque HBO, pourtant connue pour des séries très populaires comme Game of Thrones, Euphoria, The White Lotus et récemment The Last of Us.

Les prix de Max

Le service de streaming Max sera disponible à trois prix différents :

Le service de streaming Max sera disponible à trois prix différents :

Max sans publicité : 15,99 $/mois ou 149,99 $/an. Comprend 2 flux simultanés, une résolution de 1080p, 30 téléchargements hors ligne et un son surround 5.1.

Max Ultimate sans publicité : 19,99 $/mois ou 199,99 $/an. Comprend 4 flux simultanés, une résolution jusqu'à 4K UHD, 100 téléchargements hors ligne et une qualité sonore Dolby Atmos.

Warner Bros précise que les abonnés actuels à HBO Max qui s'abonnent par l'intermédiaire de HBO auront accès à Max au même prix que leur abonnement à HBO Max, et que de plus amples informations sont disponibles sur le site web de HBO Max. Les personnes qui s'abonnent par l'intermédiaire d'un fournisseur de télévision, de téléphonie mobile ou sans fil seront informées de tout changement de prix ou de contenu.

Date de lancement

Le lancement de "Max" est prévu pour le 23 mai et comprendra donc l'offre HBO Max et Discovery TV (HGTV, Food Network, ID, TLC, etc). L'application HBO Max sera mise à jour en Max sur l'App Store et le Play Store. Les clients Discovery+ devront s'inscrire en tant que nouveaux clients Max, car ces abonnements ne seront pas transférés. Discovery+ restera disponible en tant que service autonome.

Nouvelles séries Harry Potter et Game of Thrones

Parallèlement au lancement du service, Warner Bros. a également annoncé une nouvelle série télévisée sur Harry Potter ainsi qu'un nouveau préquel de Game of Thrones.



