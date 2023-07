Corée du Sud : les jeunes privilégient l’iPhone, un coup dur pour Samsung !

En Corée du Sud comme dans beaucoup de pays à travers le monde, les jeunes sont de plus en plus nombreux à choisir un iPhone plutôt qu’un smartphone sous Android. Cette tendance peut s’expliquer par l’écosystème monté sur mesure par Apple, mais aussi à iOS qui est souvent décrit comme étant plus agréable à utiliser que Android.

Samsung se fait battre dans son propre pays !

Historiquement, Samsung, a toujours dominé le marché national des smartphones en Corée du Sud. La marque a réussi à maintenir sa position malgré une concurrence très agressive, notamment de la part de la firme américaine Apple.



Tout a commencé en 2013 lorsque Apple a réussi à acquérir une part significative du marché coréen, soit 14 %. Cependant, malgré cette avancée, Samsung a continué de dominer, gardant une grande partie des utilisateurs fidèles à sa marque, mais aussi parce que beaucoup de clients Samsung choisissent de privilégier l’achat « patriotique » en choisissant de dépenser leur argent auprès d’une entreprise locale plutôt qu’américaine.

Cependant, une tendance émergente pourrait remettre en question le règne de Samsung en Corée du Sud. Un sondage récent révèle que la jeune génération (18-29 ans) penche davantage vers l’iPhone, avec Apple détenant 60 % de la part de marché dans cette tranche d’âge, contre 32 % pour Samsung.



La tendance s’inverse pour la tranche d’âge de 30 à 39 ans, où Samsung domine avec 56% du marché contre 41% pour Apple. Pour les personnes âgées de 40 à 49 ans, Samsung élargit encore plus son avance, détenant 78% du marché, alors qu’Apple n’en a que 10%.



Les chiffres augmentent en faveur de Samsung avec les tranches d’âge plus élevées. Samsung domine avec 80% du marché pour les 50-59 ans et 85% pour les 60-69 ans, tandis que la part d’Apple diminue à 6% pour les 50-59 ans et à 4% pour les 60-69 ans. Dans la démographie des plus de 70 ans, Samsung détient 71% du marché, et Apple chute à 1%.



Apple commence à gagner du terrain en Corée du Sud, mais le processus est lent et la route est encore longue. Les préférences des jeunes consommateurs en matière de smartphones sont essentielles pour les futures dynamiques du marché. Elles pourraient redéfinir le paysage technologique sud-coréen, avec un tournant possible vers Apple et son prochain iPhone 15 notamment. Cependant, Samsung reste une force indéniable, surtout parmi les tranches d’âge plus élevées.