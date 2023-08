Mise à jour logicielle : Google rêve d'égaler Apple

D'après les derniers bruits de couloir, Google va prochainement augmenter la durée de vie de ses smartphones grâce à l'extension des mises à jour logicielle et sécurité. Il vaut mieux tard que jamais.

Google enfin au niveau ?

Selon les informations de 9To5Google, Google s'apprête à allonger la durée de vie de ses appareils grâce à un suivi des mises à jour plus important. Une nouvelle politique qui commencerait dès la sortie du Pixel 8, attendu pour le mois d'octobre.



Actuellement, un Google Pixel offre trois ans de mises à jour de l'OS et cinq ans pour les mises à jour de sécurité. Objectif, dépasser les quatre ans promis par son concurrent Samsung et même finir par atteindre le niveau d'Apple, inégalé sur ce point.

Une mise à niveau totalement logique, à tel point qu'on se demande même comment une entreprise aussi riche que Google, qui détient Android, n'est pas encore au top dans ce domaine. D'autant plus que le Pixel 7, dernier smartphone de la marque, cartonne sur le marché.



Maintenant que la firme possède ses propres puces Google Tensor, il est possible que cela soit un peu plus simple pour elle d'alimenter la partie mises à jour de ses smartphones et tablettes. Réponse dans environ un mois et demi en espérant que cette information se concrétise.