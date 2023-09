Le Samsung Galaxy S24 ressemblerait fortement à l'iPhone

D'après la récente rumeur en provenance de OnLeaks, le Galaxy S24 de Samsung aurait comme un air de ressemblance avec l'iPhone. Si le design dévoilé ici devient officiel dans quelques mois, la sphère high-tech risque de s'émoustiller.

Légère ressemblance

Samsung se montre souvent moqueur envers Apple et pourtant, il pourrait fortement s'inspirer de son concurrent pour son prochain smartphone, le Galaxy S24. Attendu pour le début d'année 2024, ce nouveau modèle fait l'objet de rumeurs et même de fuites en images.



Le leaker Onleaks vient de dévoiler une première image de ce à quoi devrait ressembler le Galaxy S24. Comme vous pouvez le constater au premier coup d'œil, il rappelle sensiblement le design de l'iPhone adopté par Apple depuis l'iPhone 12. La vidéo immersive à 360 degrés parle d'elle-même.

Un écran plat de 6.17 pouces incrusté dans un châssis rectangulaire aux bords arrondis. Une sensation de brique carré exactement comme l'iPhone. Même l'antenne UWB (Ultra-Wideband) est placée sur la tranche, encore une fois comme… Le contour d'écran est affiné et la couleur principale pour la vente serait le bleu clair. Malgré des dimensions différentes, il garde une taille similaire au S23 bien que le nouveau design change complètement la prise en main.



Écran AMOLED dynamique avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, du HDR10+ et la traditionnelle protection d'écran Gorilla Glass. Pour la partie arrière, trois modules caméras, un flash LED et une finition "mate douce". Côté puissance, une puce Snapdragon de Qualcomm est prévue même s'il n'est pas encore sûr que cela soit le cas en France. Sur la gamme S23 française, seul le modèle Ultra a ce privilège.