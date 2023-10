South of the Circle est de retour sur l'App Store

Parmi les premiers jeux d'Apple Arcade, on trouvait le magnifique South of the Circle. Après près de trois ans sur le service de jeux en illimité, le titre de State of Play a quitté Apple Arcade pour revenir en version "libre" sur l'App Store. Disponible gratuitement au téléchargement, South of the Circle propose un in-app pour débloquer l'entièreté de l'aventure (3,99 €).

South of the Circle fait son come-back

Celui qui développé Kami, Kami 2, INKS et Lumino City nous propose donc son jeu d'aventure narratif qui se déroule en Antarctique dans les années 60. Il raconte l'histoire de Peter, un universitaire de Cambridge qui tente de rejoindre les bases et de lutter pour sa survie dans le froid.

Peter, professeur à Cambridge, s'extirpe de l'épave en quête d'aide, bravant le froid. Alors qu'il tente désespérément d'échapper à la glace, la frontière entre le passé et le présent devient de plus en plus poreuse. Voici une histoire d'amour entre deux collègues, Peter et Clara, qui prend place en période de Guerre Froide. South of the Circle est un jeu d'aventure narratif qui traite des souvenirs, de la survie et des conséquences du refus de faire face à son passé.

Regardez la bande-annonce officielle du jeu ci-dessous :

"South of the Circle" offre une expérience de jeu immersive grâce à une narration captivante basée sur des notions uniques de temps et d'espace. Le jeu présente un jeu d'acteur réaliste grâce à la capture de mouvement, impliquant des acteurs renommés tels que Gwilym Lee, Olivia Vinall et Richard Goulding. Il propose des choix émotionnels subtils basés sur des symboles, dans un univers riche et authentique des années 1960, avec une exploration approfondie et une histoire immersive intégrée à la narration. Le style graphique est magnifique, tout comme l'ambiance qui contribue à vous identifier à Peter. Le tout est traduit en français, bien qu'il n'y ait que très peu de texte.



Télécharger le jeu gratuit South of the Circle