Les Mac M3 de base ne supportent toujours qu'un seul écran externe

Les Mac équipés de la puce M3 standard ont beau être plus rapides, elles n'ont pas évolué sur un point précis : la prise en charge d'écran externe. D'après les spécifications techniques d'Apple, les MacBook Pro M3 et iMac M3 ne prennent toujours en charge qu'un seul écran externe avec une résolution allant jusqu'à 6K à 60Hz.

Adaptateur obligatoire avec la puce M3

Cette limitation existe depuis la sortie, en 2020, des premiers Mac Apple Silicon dotés de la puce M1, mais les utilisateurs peuvent connecter plusieurs écrans externes aux Mac M1, M2 et M3 à l'aide d'adaptateurs DisplayLink, ce qui constitue une solution de contournement facile, mais non gratuite. Une exception est le Mac mini, qui sera probablement mis à jour avec la puce M3 l'année prochaine et devrait continuer à prendre en charge jusqu'à deux écrans externes, étant donné qu'il n'a pas d'écran intégré.



Bon à savoir, les modèles plus haut de gamme de MacBook Pro 14 et 16 pouces prennent en charge jusqu'à deux écrans externes avec la puce M3 Pro, et jusqu'à quatre avec la puce M3 Max.

Voici les spécifications techniques officielles des Mac M3

D'après le site d'Apple, voici la fiche technique sur la prise en charge de l'affichage par la puce M3 :

Un écran externe avec une résolution maximale de 6K à 60 Hz

Prise en charge de l'affichage par la puce M3 Pro :

Jusqu'à deux écrans externes avec une résolution allant jusqu'à 6K à 60Hz via Thunderbolt, ou un écran externe avec une résolution allant jusqu'à 6K à 60Hz via Thunderbolt et un écran externe avec une résolution allant jusqu'à 4K à 144Hz via HDMI.



Un écran externe avec une résolution de 8K à 60Hz ou un écran externe avec une résolution de 4K à 240Hz via HDMI.

Prise en charge de l'affichage de la puce M3 Max :

Jusqu'à quatre écrans externes : Jusqu'à trois écrans externes avec une résolution de 6K à 60Hz via Thunderbolt et un écran externe avec une résolution allant jusqu'à 4K à 144Hz via HDMI



Jusqu'à trois écrans externes : Jusqu'à deux écrans externes avec une résolution 6K à 60 Hz via Thunderbolt et un écran externe avec une résolution allant jusqu'à 8K à 60 Hz ou un écran externe avec une résolution 4K à 240 Hz via HDMI.

Les nouveaux MacBook Pro M3 et iMac M3 annoncés en début de semaines sont disponibles à la commande, et la plupart des configurations commenceront à être livrées aux clients et lancées en magasin le mardi 7 novembre. Les configurations M3 Max seront disponibles plus tard en novembre.

