Les nouveaux Mac détectent les liquides dans les ports USB-C

Vous le savez certainement, la garantie d'Apple ne couvre pas les dommages causés par un liquide, même si les produits en questions sont résistants à l'eau comme les iPhone récents, l'Apple Watch ou encore certains AirPods comme les "Pro 2". Pour chacun d'entre eux, la firme a un moyen de détecter sur un liquide est entré. Pour le Mac, elle l'a également fait au niveau du port USB-C (comme sur l'iPhone 15).

Un moyen supplémentaire pour "surveiller" le Mac

Selon 9to5Mac, la version macOS Sonoma 14.1 introduit un nouveau service système surnommé "liquiddetectiond", dont la fonction est de détecter une exposition éventuelle de l'ordinateur à des liquides. Ce processus opère discrètement en arrière-plan, recueillant les données des capteurs de détection de liquide présents dans les ports USB-C du Mac.

Cette technologie n'est pas sans rappeler celle déjà existante sur iPhone (et iPad), qui avertit les utilisateurs en cas de présence d'humidité dans les connecteurs, les incitant à débrancher le chargeur pour éviter des dommages.



Toutefois, sur Mac, il semblerait que ce service se limite à la collecte de données analytiques et ne prévoie pas actuellement d'alerte pour l'utilisateur. Bien qu'Apple puisse à l'avenir instaurer un système d'alerte semblable à celui d'iOS, il est plausible que pour le moment, les informations récoltées servent principalement aux techniciens lors de la prise en charge des réparations sous garantie.



Bien entendu, il s'agit là d'un moyen supplémentaire pour Apple de savoir si le Mac a été exposé à des liquides. Comme le décrit le site web d'Apple, "les ordinateurs portables Mac et certains claviers filaires et sans fil Apple sont dotés d'indicateurs de contact avec les liquides (LCI) qui permettent de déterminer si ces produits ont été exposés à des liquides."



Comme vu il y a de nombreuses années sur l'iPhone, ces indicateurs sont placés stratégiquement à l'intérieur des appareils et changent de couleur lorsqu'ils entrent en contact avec des liquides. L'installation d'un système numérique actif au niveau des ports USB-C n'est qu'un moyen supplémentaire de s'assurer que les techniciens ont raison d'affirmer qu'un Mac a été exposé à des liquides.

On ne sait pas encore si le nouveau démon fonctionne avec tous les Macs utilisant la dernière version de macOS ou seulement avec les MacBook Pro M3 en raison d'une exigence matérielle supplémentaire. Nous ne l'avons pas trouvé sur un MacBook Pro M1 Max par exemple.