Apple TV+ : voici la bande-annonce de « Hannah Waddingham - Home for Christmas »

Comme ses concurrents sur le marché du streaming, Apple va sortir plusieurs contenus de Noël pour cette fin d’année 2023. Parmi les programmes attendus, on peut mentionner par exemple « Hannah Waddingham - Home for Christmas », une émission d’une heure avec la célèbre actrice de la série Ted Lasso !

Découvrez la bande-annonce

Apple TV+ s’apprête à lancer un cadeau de Noël avant l’heure avec “Hannah Waddingham: Home for Christmas”, une émission spéciale d’une heure dont la bande-annonce vient d’être dévoilée, il y a moins de 24 heures. Cette exclusivité mondiale, prévue pour le 22 novembre 2023, promet de capturer l’esprit des fêtes de fin d’année à travers une performance enregistrée dans le cadre somptueux du The Coliseum à Londres, connu pour être la maison de l’English National Opera (ENO).



L’ENO, qui a établi sa réputation comme l’une des compagnies d’opéra les plus innovantes, contribue à cette production avec son flair dramatique caractéristique et son excellence musicale. Fondé en 1931, l’ENO est célèbre pour ses performances en anglais, rendant l’opéra plus accessible à un public plus large. Leur domicile, The Coliseum, ouvert en 1904, est l’un des théâtres les plus emblématiques de Londres, admiré pour son architecture victorienne et son riche patrimoine culturel.

La vedette de l’émission, Hannah Waddingham, lauréate d’un Emmy sera rejointe par une distribution étoilée comprenant Sam Ryder, Luke Evans, Leslie Odom Jr. et Phil Dunster.



L’aspect musical de l’émission est rehaussé par la collaboration avec l’English National Opera, le London Gay Men’s Chorus, The Fabulous Lounge Swingers et un orchestre de 18 musiciens, promettant un spectacle aussi riche visuellement qu’acoustiquement. De plus, en parallèle à l’émission, un album musical sera lancé, rendant ces interprétations disponibles sur toutes les plateformes de services musicaux, y compris Apple Music. Cet événement est une belle preuve de l’engagement d’Apple dans la production de contenus originaux et de qualité, renforçant la position d’Apple TV+ en tant que joueur sérieux dans le domaine du streaming vidéo.