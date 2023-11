AYANEO Retro Mini PC AM01 : une console en hommage au Macintosh

La marque chinoise AYANEO, fabricant du AYANEO 2 qui vise à concurrencer la Steam Deck, a dévoilé un mini PC de jeu qui rend hommage au Macintosh original d'Apple. Si le design risque de faire bondir Tim Cook, les gamers nostalgiques pourraient se jeter dessus, et ce, très bientôt.

AYANEO Retro Mini PC AM01

L'AYANEO Retro Mini PC AM01 est un mini PC fonctionnant sous Windows 11 et doté d'un design rétro ultra compact. Les détails sur les spécifications techniques se font encore désirer, AYANEO révélant seulement qu'il existe des options de "version à double processeur", ainsi que des configurations matérielles personnalisables. Le PC est présenté comme une plate-forme de jeu, probablement avec un accent sur les jeux d'arcade rétro et les émulateurs (nous en parlons régulièrement sur Mac : Delta, Provenance, WebRcade, PCSX2, Ryujinx, etc).

L'AM01 fait partie de la gamme REMAKE d'AYANEO, qui "représente non seulement l'exploration et l'amélioration d'AYANEO en rendant hommage à la culture rétro, mais signifie également une nouvelle phase dans le développement de la marque AYANEO". L'annonce de cette semaine s'accompagne d'un nouvel ordinateur portable AYANEO SLIDE avec un clavier entièrement intégré et de l'AYANEO FLIP, une variante. Mais aucun des deux n'a le look du Retro Mini PC.



Doté d'un design rétro du Macintosh Classic des années 90, l'AM01 "allie de manière transparente l'esthétique des ordinateurs rétro au facteur de forme compact d'un mini PC". AYANEO affirme qu'au-delà des conventions d'un mini PC traditionnel, AYANEO assure que les gamers seront comblés grâce à des innovations, sans toutefois développer ses propos.



Si vous avez déjà eu entre les mains un Macintosh, vous reconnaitrez immédiatement le design emblématique, avec l'emplacement du lecteur disquette et l'écran qui sont décoratifs.

Le Mini PC AM01 est prévu pour sortir avant la fin du mois novembre, mais son prix n'a pas été communiqué. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article, d'autant que les mini PC peuvent être tout à fait complémentaires du Mac mini, pour ceux qui ont besoin de Windows par exemple. Espérons que le processeur et les autres composants soient suffisants pour jouer à un large panel de jeux vidéo.