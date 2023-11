Vous avez probablement entendu parler à plusieurs reprises de l'émission "The Problem with Jon Stewart", il s'agissait d'une émission de plusieurs épisodes qui mentionnait des sujets qui font polémiques aux États-Unis. Immigration, contrôle des armes, trafic de drogue dans les grandes villes... L'émission a abordé plusieurs sujets avec des invités, ce qui a parfois fait du buzz sur les réseaux sociaux. Apple a décidé de ne pas renouveler ce contenu, ce qui a éveillé la suspicion d'une censure par le Congrès américain.

Apple a-t-il utilisé la censure ?

La récente annulation précipitée de l'émission de Jon Stewart sur Apple TV+ a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis, cette décision, qui a pris de court les fans et les observateurs, est rapidement devenue le sujet d'une controverse aux enjeux bien plus larges que le seul avenir d'un programme télévisé. Selon un récent rapport de Deadline, la polémique a pris une tournure politique lorsque le "New York Times" a révélé que les raisons de cette annulation pourraient être liées à des désaccords sur la couverture de sujets sensibles comme la Chine et l'intelligence artificielle. Des informations suggèrent que Jon Stewart lui-même a préféré se retirer plutôt que de céder sur sa vision créative. Cependant, la question qui se pose est la suivante : quelle influence la Chine a-t-elle réellement sur les décisions de contenu des géants comme Apple ?



L'incident a attiré l'attention du Congrès américain, en particulier du Comité spécial bipartisan de la Chambre des représentants sur la concurrence avec le Parti communiste chinois. Ce comité, préoccupé par les implications plus larges de cette affaire, a demandé à Apple de s'expliquer. Dans une lettre adressée à Tim Cook, les leaders républicains et démocrates du Comité ont exprimé leur inquiétude quant à l'influence potentielle de puissances étrangères sur les choix éditoriaux d'Apple.

Le comité s'interroge sur les précédents que cela pourrait établir, particulièrement pour des créateurs moins populaires que Jon Stewart. Si une personnalité de son envergure se voit restreindre la liberté de commenter des sujets comme les politiques du Parti communiste chinois, qu'en est-il pour les autres ? Cette question est d'autant plus pertinente dans le contexte de la montée en puissance de la Chine sur la scène mondiale et de sa réputation en matière de contrôle de l'information.



L'annulation de l'émission de Stewart par Apple a aussi ravivé le débat sur la liberté d'expression et la censure. Le Congrès envisage de défier Apple pour avoir annulé le programme, le Comité restreint attend un briefing d'Apple sur cette question d'ici le 15 décembre. La lettre du Comité demande également à Apple de prendre un engagement public assurant que le contenu critique envers le Parti communiste chinois ou la République populaire de Chine est le bienvenu sur Apple TV+.